Vilasantar reclama un "servicio digno" de telefonía móvil y denuncia los "constantes problemas de cobertura"
"Supón un prexuízo grave para o día a día dos veciños e veciñas, que non se poden comunicar coa súa familia, con servizos sanitarios, de emerxencias, etc..", alerta el alcalde
A. P.
El Concello de Vilasantar ha presentado reclamaciones ante distintos organismos y empresas de telecomunicaciones para exigir un "servicio digno de telefonía móvil".
Este pequeño ayuntamiento rural de la comarca de Betanzos denuncia los "constantes problemas de cobertura y datos móviles": "Supón un prexuízo grave para o día a día dos veciños e veciñas, que non se poden comunicar coa súa familia, con servizos sanitarios, de emerxencias, etc..", denuncia el alcalde, Fernando Pérez, que alerta del aumento de la brecha digital y la imposibilidad de realizar trámites administrativos, teletrabajar o desarrollar actividades comerciales y agrícolas.
Quejas sin respuesta en 2023
No es la primera vez que Vilasantar se moviliza contra el aislamiento derivado de las carencias de telefonía. Ya en 2023 presentaron una queja ante la Valedora do Pobo, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y las principales operadoras: "La respuesta se limitó a animar a los vecinos a presentar reclamaciones individuales para realizar presión y agilizar la solución", relata el Concello.
Ante la falta de soluciones, este Ayuntamiento vuelve a alzar la voz y reclama la realización de un estudio de cobertura y medición de la señal sobre el terreno y la adopción de medidas urgentes para intensificar y garantizar una señal de telefonía digna, estable y de calidad.
- La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
- Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
- Arteixo comienza las expropiaciones para el proyecto peatonal en la carretera de Loureda a su paso por Ervedíns
- El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
- La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul con un reconocimiento único en el Atlántico
- Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre
- El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios
- Fallece un hombre tras caer de una escalera en Oleiros