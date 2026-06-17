Vilasantar reclama un "servicio digno" de telefonía móvil y denuncia los "constantes problemas de cobertura"

El Concello de Vilasantar ha presentado reclamaciones ante distintos organismos y empresas de telecomunicaciones para exigir un "servicio digno de telefonía móvil".

Este pequeño ayuntamiento rural de la comarca de Betanzos denuncia los "constantes problemas de cobertura y datos móviles": "Supón un prexuízo grave para o día a día dos veciños e veciñas, que non se poden comunicar coa súa familia, con servizos sanitarios, de emerxencias, etc..", denuncia el alcalde, Fernando Pérez, que alerta del aumento de la brecha digital y la imposibilidad de realizar trámites administrativos, teletrabajar o desarrollar actividades comerciales y agrícolas.

Quejas sin respuesta en 2023

No es la primera vez que Vilasantar se moviliza contra el aislamiento derivado de las carencias de telefonía. Ya en 2023 presentaron una queja ante la Valedora do Pobo, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y las principales operadoras: "La respuesta se limitó a animar a los vecinos a presentar reclamaciones individuales para realizar presión y agilizar la solución", relata el Concello.

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Ante la falta de soluciones, este Ayuntamiento vuelve a alzar la voz y reclama la realización de un estudio de cobertura y medición de la señal sobre el terreno y la adopción de medidas urgentes para intensificar y garantizar una señal de telefonía digna, estable y de calidad.