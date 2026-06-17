La Xunta se opone a la dimisión del equipo directivo del IES de Carral y hace un llamamiento a "reconducir la situación"

Calma tensa en el instituto de Carral. El centro mantuvo este miércoles la actividad ordinaria tras rechazar la Xunta la convocatoria de una jornada de huelga en protesta por la "imposición" de la Formación Profesional. La Consellería de Educación se opuso a este parón por no respetar el plazo mínimo legal establecido de diez días y tampoco aceptó la dimisión en bloque del equipo directivo, que presentó su renuncia el mismo día en que el Diario Oficial de Galicia publicó la implantación en el centro de la Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos entre críticas por falta de negociación.

A consulta de este periódico, el departamento autonómico que dirige Román Rodríguez explica que mantienen encuentros con el equipo directivo de este centro para intentar "reconducir la situación": "Estamos seguros de que la oferta de este ciclo es buena para los estudiantes, sus familias y para el centro", apunta. Su afirmación contrasta con las protestas convocadas por las familias con menores matriculados en el IES, que han solicitado autorización para otras tres concentraciones de protesta los días 18, 22 y 25 en el Campo da Feira de Carral.

El malestar de la comunidad educativa no amaina a pesar de los llamamientos del Gobierno gallego, que se enfrenta también a protestas por la implantación de la FP sin acuerdo en el IES República Oriental do Uruguai de Vigo.

Las protestas llegan al pleno municipal y a O Hórreo

Las quejas de la comunidad educativa del centro carralés han traspasado las puertas del centro para colarse en los plenos del Ayuntamiento carralés y el Parlamento gallego mediante sendas proposiciones de Alternativa dos Veciños y el PSOE. El partido de la margarita ha forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir explicaciones al Gobierno local que preside el popular José Luis Fernández Mouriño y los socialistas han hecho lo propio en O Hórreo.

Ni la comunidad educativa ni los partidos de la oposición se oponen tajantemente a la implantación de la FP en el IES, pero denuncian la falta de consenso y cuestionan que este centro disponga de espacio, recursos materiales y humanos para implantar con éxito esta nuevo ciclo de mantenimiento de vehículos con 18 plazas. Precisamente, fue esa incertidumbre la que llevó al equipo directivo a presentar su dimisión en bloque entre críticas por las formas empleadas por la Xunta que, afirman, se había comprometido a no implantar esta modalidad educativa sin resolver antes todas las dudas del profesorado. Según lo trasladado en los últimos días por los docentes, la Xefatura Territorial les ofreció el ciclo en mayo, a lo que se negaron inicialmente, y no volvieron a ser contactados hasta que la oferta de las 18 plazas apareció publicada en el DOG.

Aulas nómadas

Uno de los principales motivos de desasosiego lo constituye la decisión de la Xunta de instalar un aula nómada en una finca colindante al IES para impartir las clases ante la falta de espacio en el instituto. El claustro y las familias cuestionan esta medida y advierten de que el alumnado de FP tendrá clases de currículo compartido con la ESO y que, en la actualidad, no hay espacio donde incluir a estos nuevos estudiantes.

La Consellería de Educación expresó su sorpresa por las quejas de la comunidad educativa: "Es algo inaudito. Es la primera vez que un instituto no quiere implementar un ciclo de FP", afirmó Román Rodríguez tras el estallido de las quejas. En contra de lo mantenido por el claustro, el responsable autonómico defendió que todo había sido hablado previamente entre el equipo directivo y la Xefatura Territorial.