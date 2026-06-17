Zambullida en el patrimonio marinero de Sada
Los escolares de Sada e os seus Contornos realizaron este miércoles un mercado marinero en el que ofrecieron diversos productos elaborados por ellos y recaudar fondos para una iniciativa solidaria.
Se trata del colofón de una iniciativa educativa para dar a conocer a los pequeños la riqueza del patrimonio marinero, ambiental y cultural de Sada y su entorno.
Embarcaciones tradicionales, gastronomía, faros, el mar de Ardora forman parte del trabajo desarrollado a lo largo del curso, que incluyó también visitas a la lonja, al Museo Naval de Ferrol o al Acuario de A Coruña.
La concejala de Educación, Rebeca Mouriño, y el concejal de Cultura, Marcos Villar, visitaron el mercado y felicitaron a la comunidad educativa por un proyecto "enriquecedor, creativo y profundamente ligado a la identidad marinera de la villa".
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