Zambullida en el patrimonio marinero de Sada

Los escolares de Sada e os seus Contornos realizaron este miércoles un mercado marinero en el que ofrecieron diversos productos elaborados por ellos y recaudar fondos para una iniciativa solidaria.

Se trata del colofón de una iniciativa educativa para dar a conocer a los pequeños la riqueza del patrimonio marinero, ambiental y cultural de Sada y su entorno.

Embarcaciones tradicionales, gastronomía, faros, el mar de Ardora forman parte del trabajo desarrollado a lo largo del curso, que incluyó también visitas a la lonja, al Museo Naval de Ferrol o al Acuario de A Coruña.

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La concejala de Educación, Rebeca Mouriño, y el concejal de Cultura, Marcos Villar, visitaron el mercado y felicitaron a la comunidad educativa por un proyecto "enriquecedor, creativo y profundamente ligado a la identidad marinera de la villa".