Abegondo estrena nuevo centro de salud y pone fin a una demanda vecinal histórica.

Decenas de vecinos y vecinas de Abegondo han inguatado este jueves el nuevo centro de salud del municipio. Una reclamación vecinal histórica que al fin ha logrado materializarse a través de una nueva infraestructura de madera con más de 1.000 metros cuadrados construida con pino gallego industrializado, que ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros, gracias a la colaboración de la Xunta con el Concello.

El nuevo edificio, distribuido en planta baja y una primera planta, estará destinado a conciliación y atención temprana. El complejo cuenta además con un segundo párking dotado de 12 plazas exclusivo para personal sanitario.

El alcalde de Abegondo, Antonio Santiso, destacó durante la inauguración de las instalaciones el trabajo realizado durante estos años para poder llevar a cabo el nuevo centro médico, que dará servicio a unos 5.000 vecinos. "Este é un paso xigante para Abegondo", sentenció el mandatario, que aseguró que "a saúde non ten prezo", pero que el esfuerzo del Concello, que destinó cerca de 1 millón de euros al proyecto, "non foi pouco".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, felicitó al alcalde abegondés por su trabajo y destacó la calidad de materiales con la que fue construido el centro. "A madeira dá Moira calidez e vai en consonancia co entorno", dijo Rueda, que reconoció al ver el antiguo centro médico que esta obra era "moi necesaria".

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Santiso adelantó que el antiguo centro médico se humanizará con el objetivo de transformarlo en un espacio de conciliación familiar.