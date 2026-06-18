Arteixo renovará el contrato del SAF y elevará un 32% el presupuesto

El Concello de Arteixo moverá ficha el próximo mes de julio para intentar salvar de manera definitiva el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), una de las prestaciones públicas más sensibles y que más quebraderos de cabeza ha generado al Ejecutivo local en el último año. El Concello sacará a licitación el mayor contrato de servicios de su historia, tal y como aseguran fuentes municipales. Cerca de 12 millones de euros repartidos en cuatro años, lo que supone un incremento presupuestario del 32%.

Con esta inyección financiera, que tendrá su impacto real a partir de 2027, las arcas municipales pasarán de gastar poco más de 2 millones de euros anuales (cifra registrada en 2025) a rozar los 3 millones al año para atender a las 218 personas en situación de dependencia que actualmente se benefician del servicio en el municipio.

Frenar el caos de las concesionarias

El pleno de Arteixo aprobó en el mes de mayo una multa de 18.600 euros a la empresa Osventos Innovación en Servizos, encargada de la zona norte, tras destaparse un expediente alarmante: el Concello acreditó hasta 803 asistencias no realizadas a ancianos y dependientes, rotaciones extremas de hasta 20 auxiliares distintas para un mismo usuario en un mes, y una constante falta de cobertura en las bajas laborales de las trabajadoras.

Para atajar este deterioro y atraer a empresas más solventes, el nuevo pliego incrementará notablemente el precio que el Concello paga por hora de servicio. En la zona norte, el precio base de licitación pasará de los 22,50 euros actuales a 29,47 euros por hora. Y, en la zona sur, la tarifa actual de 20,90 euros por hora pasará a licitarse por 26,69 euros. Además, atendiendo a una histórica reclamación laboral del sector, el pago por kilómetro para las auxiliares subirá de 0,26 a 0,31 euros.

División en tres lotes y descentralización

Para evitar que una sola empresa monopolice y sature la gestión —un problema que el alcalde, Carlos Calvelo, ya admitió en febrero al calificar de "inviable" la municipalización total por el volumen de bajas—, el contrato se fragmentará en tres lotes geográficos: la zona norte (Arteixo centro y parroquias rurales), la parroquia de Pastoriza, y un tercer bloque para Oseiro, Morás y Suevos. Esta división obligará a las adjudicatarias a abrir tres oficinas físicas de atención ciudadana en el municipio, mejorando la fiscalización y la cercanía.

Las empresas que asuman el servicio deberán cubrir desde tareas básicas (limpieza, compra, preparación de alimentos o lavado de ropa) hasta cuidados personales críticos como el aseo, el control de la medicación o el acompañamiento médico.

Aunque el Gobierno local presenta este contrato como un éxito, la oposición, formada por PSOE, BNG y la concejala no adscrita, ya advirtió en los plenos de principios de año que el SAF arrastra deficiencias estructurales graves en Arteixo, destacando una lista de espera de casi dos meses para acceder a la ayuda y denunciando que, en muchos casos, los escasos 45 minutos diarios de atención asignados a algunos usuarios son insuficientes.

Asimismo, la medida llega meses después de que el propio Gobierno local advirtiese en 2025 con devolver las competencias del servicio a la Xunta alegando "incompetencia" para gestionarlo de forma directa ante la falta de fondos autonómicos y estatales.

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Inés Ramos, concejala de Servicios Sociales, defendió que esta histórica licitación supone "un gran esfuerzo por parte del Concello para adaptarse al crecimiento de las necesidades que supone el cada vez mayor número de dependientes", situando esta partida como la máxima prioridad social del ejecutivo arteixán.