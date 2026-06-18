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Medina Azahara dará su único concierto de despedida en Galicia en el Rock in Cambre

La banda se despide de los escenarios con su gira 'Todo tiene fin'

Medina Azahara.

Medina Azahara. / LOC

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RAC

Cambre

El festival Rock in Cambre ha cerrado el cartel principal de su edición de 2026 con Medina Azahara, uno de los grandes emblemas del rock en español, que ofrecerá en Cambre su único concierto en Galicia dentro de su gira de despedida definitiva, titulada Todo tiene su fin. La cita musical se celebrará los días 25 y 26 de septiembre, recuperando el formato habitual de dos días completos.

La actuación tendrá un carácter especialmente emotivo. Fundada en Córdoba en 1979, la banda dice adiós a los escenarios tras más de cuatro décadas de trayectoria marcadas por su singular fusión de rock andaluz, hard rock melódico y raíces flamencas. Con más de 20 discos de estudio, la cita en Cambre será la última oportunidad para el público gallego de corear en directo himnos generacionales como Necesito respirar, Paseando por la mezquita o A toda esa gente.

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Con este anuncio se completa el avance del festival, que este año compartirá cartel con bandas de la talla de Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos. El cartel reservará espacio para cinco bandas locales de la zona, blindando así una de las ideas fundacionales del certamen: servir como escaparate y plataforma de impulso para los artistas de la comarca.

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