Moción de los no adscritos de Betanzos para reforzar la seguridad de las mujeres en las fiestas
Proponen el reparto gratuito de pulseras detectoras de drogas de sumisión química y aumentar los puntos violeta
Los ediles no adscritos de Betanzos, Pablo Villaverde y Manuel Martínez, presentarán una moción en el próximo pleno para exigir un refuerzo de la seguridad de las mujeres en la Feira Medieval y las fiestas de San Roque.
Los ediles proponen poner en marcha un "programa piloto" de distribución gratuita de dispositivos de detección de sustancias en bebidas, como pulseras reactivas, para prevenir posibles casos de sumisión química. Su propuesta incluye también un refuerzo de los puntos violeta, la elaboración de un protocolo municipal de actuación y una reunión específica de la Xunta Local de Seguridade.
Los ediles defienden que se trata de "medidas realistas y asumibles" que permitirán "seguir consolidando la imagen de Betanzos como una ciudad segura, acogedora y preparada para acoger eventos multitudinarios".
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