Myriam Arnoso e Iris Pena, representantes de las fiestas de San Roque en Betanzos
El Concello celebró esta mañana el sorteo para elegir a las personas que se convertirán en la imagen de las celebraciones patronales
Myriam Arnoso e Iris Pena han sido elegidas representantes de las fiestas de San Roque de Betanzos.
Con 18 años recién cumplidos, Myriam acaba de finalizar el Bachillerato en el colegio Nosa Señora do Carme-Atocha y ha obtenido una "excelente calificación" en la PAU, destaca el Concello. El objetivo de esta betanceira, que dará el pistoletazo de salida a los festejos, es continuar ahora su formación en la Universidade de Santiago, donde cursará el grado de Derecho.
Iris Pena será la encargada de representar a la infancia betanceira, un papel que le permitirá vivir con una perspectiva única las celebraciones más importantes de la ciudad.
La alcaldesa, María Barral, felicitó a las representantes elegidas, que ejercerán durante unos días como las "mejores embajadoras de Betanzos y sus tradiciones". "Estoy convencida de que tanto Myriam como Iris desempeñarán este papel con ilusión, responsabilidad y entusiasmo", apuntó.
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