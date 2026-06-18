Noelia Martínez denuncia que el Concello de Arteixo cambia el pleno de junio sin tenerla en cuenta
Advierte de que su ausencia dejaría sin voz al partido en las tareas de fiscalización, por lo que estudia adoptar medidas políticas y legales si el PP no rectifica la convocatoria, prevista ahora para el 30 de junio, "de inmediato"
La concejala no adscrita de Arteixo, Noelia Martínez, ha calificado de "auténtico atentado contra la democracia" la decisión del alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, de trasladar el pleno ordinario de junio al día 30. La formación denuncia que el Gobierno local ha elegido a propósito una fecha incompatible para su única edila a pesar de que esta ya había advertido formalmente y con antelación de que no podría asistir por compromisos personales insalvables.
El cambio de fecha del pleno, previsto inicialmente para el día 25 por el festivo de San Juan, se consumó de forma unilateral. "Existían alternativas como mantener la fecha ordinaria o buscar un día compatible. El Gobierno local utiliza su mayoría absoluta para dificultar la presencia de la oposición", critica Martínez Canosa, que añade que esta dinámica de cambios constantes boicotea la conciliación laboral y familiar de los concejales.
La formación advierte de que su ausencia dejaría sin voz al partido en las tareas de fiscalización, por lo que estudia adoptar medidas políticas y legales si el PP no rectifica la convocatoria "de inmediato".
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