Oleiros denuncia con un autobús de pega la 'política miserenta' de la Xunta con el transporte público

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha presentado este jueves su particular línea de transporte público para conectar el municipio con la Universidade da Coruña (UDC). Un autobús destartalado, lleno hasta la bandera de pasajeros de cartón pluma y con un muñeco con la cara de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, al volante, sirvió al Concello para denunciar la "política miserenta" de de la Xunta en materia de transporte.

El regidor oleirense, que calificó de "insultante" la actitud de Fontenla en las últimas reuniones, de las que Oleiros se levantó, recordó que en la localidad hay más de 800 personas entre profesores y alumnado que van a diario a la universidad, a los que hay que sumar los que vienen de municipios como Bergondo, Sada y Betanzos, que pueden hacer transbordo en la parada de Perillo, donde se presentó el autobús, evitando así tener que ir hasta A Coruña.

Presentación del nuevo "servicio" de bus entre Oleiros y la UDC / Casteleiro

Hay un mensaje que destaca sobre todos los demás en el bus; es el de "Non arranca", en referencia a que el Concello lleva dos años reclamando la creación de esta línea, de momento sin un compromiso claro de la Xunta para implantarla. Se trata de una conexión que, como apuntó García Seone, sí que tienen concellos como Culleredo, Arteixo y una parte amplia de Cambre. No obstante, la lista de peticiones del Oleiros es mucho más amplia. El otro gran caballo de batalla es la extensión del bus urbano 1A de A Coruña hasta Santa Cristina, que la Xunta no tiene pensado recuperar hasta que el Concello abone una compensación, que no considera debidamente justificada, a la empresa concesionaria del transporte metropolitano por el impacto de esta medida los años que estuvo vigente (entre 2019 y 2022). "Se hai unha empresa que din que non cumprín, terá que levarme a os tribunais", afirmaba el regidor este jueves.

Otras de las peticiones históricas de Oleiros en materia de transportes pasan por ampliar en 800 metros el recorrido del bus que va a San Pedro de Nós para llevarlo hasta la iglesia; mejorar el servicio en la zona de Xaz, o hacer una línea de transporte a los polígonos de la comarca.

Por su parte, la directora Xeral de Mobilidade, Judit Fontela, recordó tras la reunión con los concellos del área del pasado mes de abril que estaban "avaliando a viabilidade" de prolongar la línea Nós-Entrexardíns en todos los servicios "e con expedicións de reforzo en horas punta", para evitar que los pasajeros se queden en tierra. Fontenla confirmaba también que en esta misma fase de estudio se encontraban la ampliación de la línea Entrexardíns-Oleiros hasta la zona comercial del polígono de Iñás y la creación de una nueva línea entre Perillo y la Universidad.

Críticas de la oposición

Desde el Partido Socialista de Oleiros cuestionaron el último "show" de su alcalde del que, dicen, "no quiere resolver problemas, solo buscar bronca y confrontación". Los socialistas oleirenses también recordaron al regidor que "espectáculos de dudoso gusto" como el de este jueves o levantarse de las mesas de negocación "tampoco ayudan a mejorar la situación y sí a perpetuar el problema".