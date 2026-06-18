Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar

El verano no solo les devuelve el sol y los tirantes a los coruñeses. También les permite disfrutar de las terrazas, en las que muchos estiran las tardes de calor con una cerveza en la mano.

Aunque en la ciudad se encuentran varios de estos oasis estivales -algunos con grandes vistas-, hay ciertos rincones que merecen una pequeña escapada cuando las temperaturas suben y pueden retomar su actividad. A solo 15 minutos de A Coruña y a apenas 5 de la Senda Azul de Arteixo se encuentra uno de estos refugios que resurgen en verano: Repi Beach, el chiringuito que ha reabierto hace unos días y desde el que se contemplan uno de los atardeceres con más fama.

Así es Repi Beach, el jardín escondido de Arteixo para ver batir las olas

Una buena pizza, un cóctel o una Estrella con la playa de Repibelo dibujándose en el horizonte. Ese es el plan con el que se encuentran los curiosos que se tropiezan casualmente con este chiringuito clavado sobre la hierba.

El lugar, llamado así por el arenal que se contempla desde sus sillas y sus tumbonas, se ha convertido en una de las terrazas más queridas de los coruñeses para descansar después de un chapuzón o de una caminata por el paseo marítimo arteixán. Es un sitio sencillo, con un gran espacio verde que lo rodea y que se ha hecho merecedor de una fama que no duda en alimentar a base de cervezas, margaritas y una pequeña oferta de platos populares, como sus masas cargadas de ingredientes como el pepperoni, el shitake y la cebolla con aceite de trufa.

La joya de la corona de esta terraza junto a la playa no es, sin embargo, nada que pueda despachar un camarero. Y es que es la puesta de sol lo que se acaba llevando todos los elogios de los coruñeses que lo visitan.

Su público más asiduo recomienda por ello acudir en una tarde-noche de verano, para disfrutar de atardeceres inmejorables. Para algunos, se trata de "las mejores puestas de sol de la zona", capaces de ensombrecer a otros muchos atardeceres de las Rías Altas.

La playa de Repibelo. / LOC

Un bar para todas las edades

Al estar situado en una amplia franja de césped, las familias de Arteixo suelen acercarse para tomar algo en este chiringuito mientras los niños juegan sobre la hierba. Pero también acuden muchos jóvenes para disfrutar de sus sesiones vermú y de los conciertos que programan con DJs y grupos de música.

Si hay suerte, puede que sea día de churrasco en Repi Beach, donde la carne se prepara a la brasa. En ocasiones también se realizan fiestas temáticas, como la divertida Fiesta Hortera que el local ha convertido en un clásico, y en la que invitan a los clientes a llegar con las prendas más estrambóticas que tengan en su cómoda.

A diferencia de otras terrazas y chiringuitos destacados de A Coruña, en los que el horario está más acotado, este bar para tomar algo en Arteixo está abierto todos los días de la semana hasta las 22.00 horas. Por semana, las cervezas empiezan a correr a partir de las 16.30 horas, pero los sábados y los domingos las mesas se ocupan desde las 12.00 horas, para estirar el tiempo de ocio en este pequeño tesoro escondido de la comarca coruñesa.

Si uno se acerca en coche hasta la Rúa Pedra do Xiro, es posible aparcar en el parking que hay frente al chiringuito y aprovechar para bajar a la playa de Repibelo y visitar también su arenal hermano, el de Sabón. Se puede llegar hasta el monumento conocido como El Mirón -un gran catalejo de casi 15 metros realizado por Enrique Saavedra-, recorrer los 6 kilómetros de paseo marítimo del municipio y regresar al Repi Beach justo para despedir el día entre los tonos anaranjados del ocaso.