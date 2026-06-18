Más sombras que luces en las cuentas de Betanzos: "La situación económica no es buena, pero tampoco es dramática"

El Concello de Betanzos ha celebrado un pleno extraordinario para dar luz verde al pago de más de un millón de euros en facturas pendientes con reparos de Intervención y dar cuenta de la liquidación de las cuentas de 2025. El cierre del ejercicio no ha traído muchas alegrías al Concello brigantino. El departamento de Intervención constata en su informe un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en 927.784 euros. Las cuentas revelan también otras inobservancias de la normativa, como el incumplimiento de la regla de gasto, del plan económico financiero y del período legal de pago a proveedores, que alcanzó los 50 días en el último trimestre. A estas anomalías se suman los reparos, reiterados todos los años, especialmente por el fraccionamiento indebido de contratos.

El Ejecutivo municipal prefiere ver el "vaso medio lleno", en palabras del concejal de Facenda, Diego Fernández, que defendió durante la sesión que el nivel de endeudamiento del Concello se sitúa en un 17,8%, muy por debajo del máximo legal (110%), y sacó pecho de un ahorro neto positivo de 1,5 millones y un remanente de tesorería disponible para gastos generales también positivo de 142.865 euros. A pesar de esta lectura desde una "óptica positiva", la propia alcaldesa, María Barral, admitió que "la situación económica del Concello no es buena". "Pero tampoco es dramática", matizó.

Explicaciones del Gobierno local

El Ejecutivo municipal atribuye esta situación a los descuadres generados por los fondos europeos, el retraso en el cobro de las ayudas del IDAE y al rechazo de la oposición al plan de ajuste diseñado en 2024 tras la inclusión forzosa de Betanzos en un plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda para hacer frente a pagos de 2,5 millones. "Ese plan nos daba autonomía para devolver los fondos en cinco años con intereses ventajosos y, al final, tuvimos que hacerlo en año y medio y con intereses más altos", incidió Diego Fernández. El Gobierno municipal achacó también en parte esta coyuntura al importante esfuerzo que se ve obligado a hacer el Concello "para prestar todos los servicios que presta" y a asumir competencias impropias por un importe de 2,5 millones.

Críticas de la oposición

Las explicaciones no convencieron a la oposición y el Ejecutivo tuvo que encajar las críticas desde todos los flancos. El BNG, socio de investidura del PSOE, hizo una lectura mucho más pesimista. "Estamos saliendo de una intervención y nos vamos a meter de cabeza en la siguiente", vaticinó su portavoz, Amelia Sánchez, que no vio motivos tampoco para presumir de remanente para gastos generales: "No queda ni una gota", lamentó la edil, que dio un ultimátum al Gobierno socialista: "Lo que pide la cabeza es no pasar ni una más hasta tener pruebas de que esto va a cambiar, porque estamos entrando en un camino peligroso".

Y es que la oposición no comparte que se trate de un problema puntual, sino que atribuyen la coyuntura a un mal hábito arraigado, en palabras del PP. "El problema son ustedes, su forma de gobernar consiste en convertir lo excepcional en costumbre, gobiernan a base de reparos y reconocimientos extrajudiciales", les reprochó el edil popular Eduardo Rodríguez Teijo.

Retraso en el pago a proveedores

Las críticas más duras fueron por el retraso en pagar a los proveedores, motivo por el que todos los grupos facilitaron su abstención la aprobación de dos expedientes para abonar facturas pendientes por más de un millón de euros. "Hay facturas pendientes desde junio de 2025", criticó el edil no adscrito Pablo Villaverde, que advirtió: "Detrás hay personas, familias que no pueden actuar como el Concello de Betanzos".

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El Gobierno local pidió disculpas por la demora en los pagos. "Nos encantaría que la situación fuese otra y entendemos que quienes menos deberían sufrir esta situación son los proveedores, que en algunos casos llevan mucho tiempo sin cobrar", admitió la regidora socialista, que advirtió con todo que este tipo de reconocimientos extrajudiciales de crédito no son una singularidad de Betanzos: "Es algo habitual en las haciendas locales", defendió.