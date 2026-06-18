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La tradición marinera, en el foco del alumnado de O Mosteirón

Inauguración de la exposición de fotografía en el instituto de O Mosteirón.

Inauguración de la exposición de fotografía en el instituto de O Mosteirón. / LOC

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RAC

Sada

Entre bateas e mareas. Es el nombre de la exposición que acaba de inaugurar el alumnado de tercero y cuarto de la ESO del instituto de O Mosteirón. De la mano del fotógrafo Luis Díaz Díaz, los escolares se convirtieron en documentalistas de su territorio y pusieron el foco en el universo marinero.

La muestra se estructura en tres bloques: retratos de personas vinculadas a la actividad portuaria, paisajes y escenas cotidianas y una sección de making of para conocer el proceso creativo y técnico detrás de las imágenes.

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Exposición de fotografía del instituto de O Mosteirón.

Exposición de fotografía del instituto de O Mosteirón. / LOC

El proyecto reivindica la identidad y patrimonio marinero al tiempo que fomenta la creatividad, la capacidad de observación y la expresión artística, destaca el Concello, que felicita a todo el alumnado por el "magnífico trabajo realizado" y por "demostrar que la fotografía es también una herramienta para conocer, comprender y contar el territorio que habitamos".

Exposición de fotografía en el IES O Mosteirón.

Exposición de fotografía en el IES O Mosteirón. / LOC

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