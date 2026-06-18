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La Xunta recuperará casi 700.000 metros cuadrados de bancos marisqueros en Miño

La conselleira y el presidente de la cofradía de Miño tras la firma del acuerdo.

La conselleira y el presidente de la cofradía de Miño tras la firma del acuerdo. / LOC

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RAC

Miño

La Consellería do Mar ha firmado un convenio con la Cofradía de Pescadores de Miño que permitirá recuperar los bancos marisqueros afectados por temporales y los consiguientes episodios de baja salinidad registrados a comienzos de este año.

El acuerdo incluye una inversión de 276.087 euros y estará cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura. "A rexeneración de zonas afectadas é unha prioridade para a Administración autonómica porque detrás delas hai actividade económica, emprego e o futuro de moitas familias que viven do mar", destacó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, tras la firma del convenio.

Las actuaciones incluidas en el acuerdo se ejecutarán de forma prioritaria en los bancos situados entre el final de la Praia Grande de Miño y Punta Allo y entre Canle de Hervás e Punta Curbeiros, en un ámbito total de 691.087 metros cuadrados.

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El proyecto presentado por la cofradía incluye el acondicionamiento del sustrato productivo mediante labores de preparación del terreno con medios manuales y mecánicos para mejorar las condiciones del hábitat de especies marisqueras. El plan recoge acciones de control del cangrejo verde en el banco de Bañobre y trabajos de retirada de la ostra japonesa, especie exótica invasora.

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