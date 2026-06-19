Arteixo abre un nuevo aparcamiento con 26 plazas en la travesía
El proyecto global del Concello, dividido en tres fases y con una longitud superior a los 3,3 kilómetros, busca una transformación urbana sostenible
El Concello de Arteixo ha completado esta semana la apertura de un nuevo aparcamiento situado en el inicio de la travesía, en la zona más próxima al cruce de Sabón. Esta actuación ha permitido habilitar 26 nuevas plazas de estacionamiento en un punto estratégico del casco urbano, con gran necesidad de este servicio debido a la presencia de locales de hostelería, comercios y las dos notarías del municipio.
Los trabajos globales en la travesía avanzan a buen ritmo, tal y como asegura el Ejecutivo local, tras finalizar la demolición de las 5 casas que rodeaban el cruce con la carretera hacia Morás (DP-0512), eliminando uno de los tapones de tráfico más importantes del concello. Esta primera fase, con un presupuesto cercano a los 3,6 millones de euros, abarca 1,8 kilómetros desde la rotonda de Sabón hasta el cruce de las calles Reconquista e Independencia, un tramo donde residen cerca de 2.600 vecinos.
El proyecto global del Concello, dividido en tres fases y con una longitud superior a los 3,3 kilómetros, busca una transformación urbana sostenible. Incluye la ampliación y continuidad de aceras, nuevas rotondas, zonas de descanso, renovación de firmes, reordenación de contenedores y una nueva red de alumbrado público con tecnología LED. Según señala el alcalde, Carlos Calvelo, esta intervención integral pretende mejorar una zona muy habitada y continuar con soluciones que eleven la calidad de vida en el casco urbano.
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