Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desvíos por la maniobra de aproximaciónA licitación la estación de autobusesExposición de Paolo RoversiGarantizan la antigua cárcelLa Juve, a por YeremayEl casco de Marc Márquez de EstrellaIgualada - Liceo
instagramlinkedin

El Concello de Oleiros envía un contenedor con material sanitario y otros enseres a Cuba

Un cargamento de ayuda humanitaria, que incluye material para quirófanos y mobiliario, ha partido este viernes desde Vilagarcía con destino a la isla caribeña

Cartel del Concello de Oleiros con un mensaje contra el bloqueo estadounidense a Cuba

Cartel del Concello de Oleiros con un mensaje contra el bloqueo estadounidense a Cuba / CASTELEIRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Oleiros

Este viernes ha partido del puerto de Vilagarcía de Arousa con destino a Cuba un contenedor marítimo fletado por el Concello de Oleiros con 16 palés de material sanitario a los que acompañan otros materiales como pupitres, sillas de ruedas, bicicletas o mobiliario urbano.

Desde el Concello destacan que la solidaridad con el pueblo cubano ante la "extorsión criminal" que padece la isla por el bloqueo estadounidense "está en su máxima expresión". Tanto es así que avanzan que "próximamente" habrá un nuevo envío de material a la isla caribeña.

El material, entre el que destacan los equipos de protección para quirófanos, tendrá como destino la base solidaria de Mayaveque, nodo logístico de recepción y distribución de ayuda de la isla.

Noticias relacionadas y más

El Gobierno local también destaca el éxito de las últimas campañas de apoyo a Cuba y de recaudación de fondos a través de la Cuenta Solidaria permanente que mantiene abierta el Concello (ES12-2080-0064-9830-4001-1138).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
  2. Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica
  3. Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
  4. Arteixo comienza las expropiaciones para el proyecto peatonal en la carretera de Loureda a su paso por Ervedíns
  5. La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul con un reconocimiento único en el Atlántico
  6. Dos ciclistas hospitalizados tras ser alcanzado un grupo de seis por un coche en Cambre
  7. El multiusos de Bastiagueiro se retrasa tres meses por los temporales invernales y no estará listo hasta diciembre
  8. La Xunta se opone a la dimisión del equipo directivo del IES de Carral y hace un llamamiento a 'reconducir la situación

Tío Benito do Santo ya tiene calle en Curtis

Tío Benito do Santo ya tiene calle en Curtis

Oleiros disparará a Trump y Netanyahu en un misil en la falla de San Juan

Oleiros disparará a Trump y Netanyahu en un misil en la falla de San Juan

El PSOE de Arteixo exige frenar el "descontrol" de tráfico en Pastoriza

El Concello de Oleiros envía un contenedor con material sanitario y otros enseres a Cuba

El Concello de Oleiros envía un contenedor con material sanitario y otros enseres a Cuba

Arteixo abre un nuevo aparcamiento con 26 plazas en la travesía

Arteixo abre un nuevo aparcamiento con 26 plazas en la travesía

Primer bingo de Acebe en la Praza Irmáns García Naveira

Primer bingo de Acebe en la Praza Irmáns García Naveira

María José Francos, la mujer con parálisis cerebral que convierte su mirada en arte

María José Francos, la mujer con parálisis cerebral que convierte su mirada en arte

El PSOE de Oleiros pide multar al alcalde por depositar residuos en la vía pública

El PSOE de Oleiros pide multar al alcalde por depositar residuos en la vía pública
Tracking Pixel Contents