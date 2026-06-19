El Concello de Oleiros envía un contenedor con material sanitario y otros enseres a Cuba
Un cargamento de ayuda humanitaria, que incluye material para quirófanos y mobiliario, ha partido este viernes desde Vilagarcía con destino a la isla caribeña
Este viernes ha partido del puerto de Vilagarcía de Arousa con destino a Cuba un contenedor marítimo fletado por el Concello de Oleiros con 16 palés de material sanitario a los que acompañan otros materiales como pupitres, sillas de ruedas, bicicletas o mobiliario urbano.
Desde el Concello destacan que la solidaridad con el pueblo cubano ante la "extorsión criminal" que padece la isla por el bloqueo estadounidense "está en su máxima expresión". Tanto es así que avanzan que "próximamente" habrá un nuevo envío de material a la isla caribeña.
El material, entre el que destacan los equipos de protección para quirófanos, tendrá como destino la base solidaria de Mayaveque, nodo logístico de recepción y distribución de ayuda de la isla.
El Gobierno local también destaca el éxito de las últimas campañas de apoyo a Cuba y de recaudación de fondos a través de la Cuenta Solidaria permanente que mantiene abierta el Concello (ES12-2080-0064-9830-4001-1138).
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