María José Francos, la mujer con parálisis cerebral que convierte su mirada en arte

Mirar adentro. Es el nombre de la exposición que inauguró hoy la sede de Aspace de A Coruña para mostrar la obra de una de sus residentes, María José Francos. A sus 49 años, y tras casi toda una vida en Aspace, María José se estrena como artista. Sus obras nacen directamente de su mirada, de sus ojos, y se vale para ello un comunicador con el que traslada al lienzo sus emociones.

"Desde pequeña me gusta el arte. Antes pintaba con las manos, pero desde que tengo el comunicador lo hago con la mirada", explica la artista, que consigue mediante esta técnica una mayor precisión y autonomía. "Antes dependía siempre de que una persona me preparase la mesa, los materiales y las adaptaciones para poder pintar; ahora puedo hacerlo yo sola y cuando a mí me apetece".

'Cuando me fui de fiesta', una de las obras de María José Francos. / LOC

El arte se ha convertido en un refugio que le ofrece intimidad y relajación y que le permite expresarse a base de líneas, volúmenes y color: "Puedo transmitir lo que siento de una forma abstracta", cuenta risueña.

Noticias relacionadas

La inauguración de la muestra dio pie a una gran fiesta en la que María José Francos estuvo arropada por todos sus compañeros. La exposición puede visitarse hasta el próximo 31 de julio.