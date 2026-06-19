Oleiros disparará a Trump y Netanyahu en un misil en la falla de San Juan

El Concello de Oleiros ha confirmado el diseño de la falla de San Juan que arderá en la playa de Bastiagueiro la noche del 23 al 24 de junio. Como adelantó este medio, la idea del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es lanzar un misil sobre el que cabalguen el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Natanyahu, "dous individuos que están a poñer en risco extremo á humanidade".

"Donald Trump e Benjamin Netanyahu son os responsables directos do xenocidio en Gaza, de milleiros de asasinatos por todo o mundo e de conducirnos a unha grave crise económica de dimensións aínda impredicibles, entre moitas outras violacións do dereito internacional", apunta el Concello en un comunicado en el que anuncian que el fuego comenzará a las 00.00 horas en el centro del arenal oleirense.

"A idea é facela despegar. Ímoslle meter lume para que despegue, non para queimala", apuntó García Seoane, que confía en que todo salga según los planes. "Se non sale, que revente, pero vai ser espectacular", apostilló.

La animadversión del alcalde Oleirense hacia estos líderes mundiales es de sobra conocida. Tanto Trump como Netanyahu son dianas fijas en sus campañas publicitarias en las pantallas municipales. Su popularidad ha traspasado fronteras, hasta el punto de que recientemente una publicación norteamericana se ha hecho eco del curioso caso del alcalde Oleirense, un comunista al frente de uno de los concellos más ricos de España.