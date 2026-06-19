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Primer bingo de Acebe en la Praza Irmáns García Naveira

Sortea mañana dos premios valorados en más de 2.100 euros

Cesta que se sorteará en el bingo de Acebe.

Cesta que se sorteará en el bingo de Acebe. / ARUME

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RAC

Betanzos

Acebe juega bingo. Es el nombre de la cita lúdica organizada por la asociación de comerciantes de Betanzos que tendrá mañana, 20 de junio, en la plaza Irmáns García Naveira. Se trata del primer bingo que se celebra en esta céntrica plaza. Para participar, los clientes deberán reunir tickets de las compras realizadas entre los días 8 y 20 de junio, que serán canjeados por cartones. El importe mínimo que da derecho a un cartón es de 20 euros.

Acebe sorteará una cesta cedida por Gadis y valorada en 100 euros para la primera persona que cante línea y otra con 50 regalos cedidos por socios de Acebe y valorada en más de 2.000 euros para la persona que cante el bingo. La cesta incluye, entre otros regalos, una freidora de aire, un moldeador de pelo, un taladro, una cafetera, vales para consumir en locales de hostelería, productos de alimentación y cosméticos.

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Las bases completas y la lista de regalos pueden consultarse en www.comerciodebetanzos.com.

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