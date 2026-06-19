El PSOE de Arteixo exige frenar el "descontrol" de tráfico en Pastoriza

El PSOE de Arteixo ha exigido al Gobierno local una intervención urgente para solucionar los problemas crónicos de movilidad y seguridad vial en el núcleo urbano de Pastoriza. La formación denuncia la falta de alternativas ante la escasez de estacionamiento, lo que provoca la saturación de las calles.

La queja socialista se centra en la calle Gregorio Hernández, donde los coches aparcan a diario fuera de ordenación en el tramo izquierdo de bajada hacia la Avenida de Pastoriza. Según el portavoz del PSOE, Martín Seco, esta situación sistemática bloquea de forma recurrente las salidas de los garajes de los vecinos. Para demostrarlo, el grupo ha presentado un dossier fotográfico recopilado durante meses.

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Ante el desamparo por la falta de plazas, los residentes recurren al uso improvisado de parcelas privadas y solares desprovistos de condiciones de seguridad, firme o limpieza. Por ello, el PSOE insta al Concello a aplicar disciplina viaria para evitar los estacionamientos indebidos en Gregorio Hernández y, de forma complementaria, habilitar nuevas bolsas de aparcamiento públicas, dignas y seguras en la Avenida de Pastoriza y sus alrededores.