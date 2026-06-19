El PSOE de Oleiros pide multar al alcalde por depositar residuos en la vía pública

El Partido Socialista de Oleiros ha solicitado la identificación y sanción, de acuerdo a la normativa, para todos los "individuos" que hayan participado en la presentación del autobús de pega con el que el Concello ha denunciado la "política miserenta" de la Xunta en materia de transporte público. Los socialistas, que calificaron el acto como un "espectáculo de dudoso gusto", denuncian que sus impulsores son responsables "del abandono de un residuo de varias toneladas en la vía pública, a plena luz del día y con total impunidad".

"Las normas están para cumplirlas y abandonar un vehículo con la ITV caducada desde el 2017 y sin seguro es equivalente a depositar un residuo de varias toneladas, por lo que exigimos identificar a los responsables y sancionarlos de acuerdo a las Ordenanzas Municipales de Oleiros y al Reglamento de Circulación", señalan los socialistas en un comunicado .

Desde el grupo municipal señalan que el hecho de que la Xunta no cumpla en materia de transporte metropolitano, argumento que comparten, "no es motivo" para no reclamar "respetando la convivencia". También aprovechan la ocasión para indiciar que el residuo (en referencia al autobús) "no desentona demasiado con el mal estado general de conservación del paseo marítimo" en la zona más próxima al puente de A Pasaxe. "Nos parece que malgastar dinero para montar saraos en vez de dedicarlo a labores de gestión necesaria es algo que exige aclaraciones, por lo que hemos pedido acceso a los costes derivados de la ocurrencia", avanzan los socialistas.

"Periódicamente el alcalde monta un show para acaparar la atención y que no se hable de lo esencial, pero en este caso, abandonando una chatarra en la calle, se equivoca porque incumple varias normas. Por ello hemos pedido identificar a los responsables del depósito de residuos y que sean sancionados", inciden desde el grupo municipal.

El PSOE de Oleiros, tras asistir a la puesta en escena del alcalde, ya había cuestionado la iniciativa al afirmar que "no quiere resolver problemas, solo buscar bronca y confrontación". También recordaron al regidor que "espectáculos de dudoso gusto" como el de este jueves o levantarse de las mesas de negociación "tampoco ayudan a mejorar la situación y sí a perpetuar el problema".