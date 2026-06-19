Tío Benito do Santo ya tiene calle en Curtis
El Concello homenajea a este benefactor que donó terrenos para las escuelas, la iglesia o la casa rectoral, entre otros servicios
La calle Ambulatorio de Curtis es, desde hoy, la calle Tío Benito do Santo, en recuerdo de Benito Seoane Paredes, benefactor del municipio que falleció en 1938 y que es especialmente recordado por su generosidad, que le llevó a donar terrenos para dotar a la parroquia de Nosa Señora de Lourdes de escuelas, el campo da feira, la iglesia y la casa rectoral, entre otros servicios.
"Foi un home que entregou parte do seu patrimonio en beneficio de todos, poñer o seu nome nunha rúa é o mínimo recoñecemento a unha persoa que fixo tanto polo pobo de Curis", destacó el alcalde, Javier Caínzos, para quien este homenaje es una forma de transmitir a las siguientes generaciones "a importancia do compromiso e a xenerosidade coa veciñanza".
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