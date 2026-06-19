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Tío Benito do Santo ya tiene calle en Curtis

El Concello homenajea a este benefactor que donó terrenos para las escuelas, la iglesia o la casa rectoral, entre otros servicios

Acto para dedicar una calle a Tío Benito do Santo.

Acto para dedicar una calle a Tío Benito do Santo. / LOC

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Curtis

La calle Ambulatorio de Curtis es, desde hoy, la calle Tío Benito do Santo, en recuerdo de Benito Seoane Paredes, benefactor del municipio que falleció en 1938 y que es especialmente recordado por su generosidad, que le llevó a donar terrenos para dotar a la parroquia de Nosa Señora de Lourdes de escuelas, el campo da feira, la iglesia y la casa rectoral, entre otros servicios.

"Foi un home que entregou parte do seu patrimonio en beneficio de todos, poñer o seu nome nunha rúa é o mínimo recoñecemento a unha persoa que fixo tanto polo pobo de Curis", destacó el alcalde, Javier Caínzos, para quien este homenaje es una forma de transmitir a las siguientes generaciones "a importancia do compromiso e a xenerosidade coa veciñanza".

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