Arteixo inicia las obras del complejo deportivo Montegolf

Arteixo acaba de iniciar las obras en el complejo deportivo de Montegolf, que será rehabilitado con una inversión de 648.000 euros. El Concello se ha puesto de acuerdo con los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo para financiar entre todos un nuevo espacio en este punto limítrofe, que dará servicio a los vecinos de los tres municipios con nuevos equipamientos y disciplinas alineadas con la actividad de los residentes.

Gracias al acuerdo, en el que la Xunta participa con una subvención de 342.000 euros, el espacio aumentará los servicios previstos inicialmente. Las obras se llevan a cabo con el objetivo de ofrecer unas instalaciones mejoradas gracias a la colaboración de los tres municipios, que acometerán trabajos de rehabilitación, reparación, ampliación y modernización del equipamiento para devolverle la funcionalidad al espacio.

De este modo, el nuevo complejo constará de un edificio principal con vestuarios, aseos, salas polivalentes y zonas exteriores verdes, en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre. El proyecto también contará con áreas multideporte que sustituirán las actuales pistas de pádel para adecuar el equipamiento a la actividad de los usuarios y ofrecer nuevas funcionalidades a unos vecinos que, aun perteneciendo a tres concellos diferentes, viven a escasos metros unos de otros.

Las obras se realizan después de un acuerdo con la empresa Riofisa, que cedió el complejo al ayuntamiento arteixán para resolver el abandono de una instalación privada que fue afectada por la crisis del mercado inmobiliario. Ahora, se pretende convertirla en una gran área deportiva que promueva hábitos de vida saludables entre los residentes.

Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, señaló que esta actuación "es otro paso más para conseguir que todos los núcleos de población de Arteixo tengan una zona deportiva de referencia a la que puedan acceder en cualquier momento". El Ayuntamiento ya ha construido otras pistas multideporte e instalaciones deportivas en las diversas parroquias del concello, con el fin de fomentar el ejercicio físico en el vecindario.n