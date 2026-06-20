Cambre anuncia que impulsará una transferencia de crédito para garantizar subvenciones a las Anpas y a Sementeira

El Concello de Cambre llevará al pleno de junio una propuesta de transferencia de crédito con el objetivo de asegurar las subvenciones destinadas a las ANPAS y a la asociación Sementeira de Cambre. Esta medida se toma mientras continúan pendientes de aprobación los Presupuestos de 2026, los cuales siguen completando el proceso de fiscalización previo a su debate definitivo.

Las cuentas de 2026 se elaboraron con la previsión de ser debatidas en mayo o principios de junio, pero el expediente sigue a la espera de los informes necesarios. Para evitar que este retraso afecte a los colectivos, el Ejecutivo local ha optado por esta vía alternativa que financie sus actividades sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos. Actualmente, el departamento correspondiente trabaja en localizar las partidas y la disponibilidad de crédito para elevar la propuesta al pleno.

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La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha señalado que "lo importante en este momento es garantizar que las ANPAS y Sementeira cuenten con los recursos comprometidos y puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad". Piñeiro destacó que la decisión responde a la voluntad de proteger a las entidades locales y evitar que una situación administrativa repercuta en su funcionamiento, reafirmando el compromiso del Gobierno de aprobar los Presupuestos tan pronto como se completen los trámites.