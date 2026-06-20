Cambre anuncia que impulsará una transferencia de crédito para garantizar subvenciones a las Anpas y a Sementeira
Esta medida se toma mientras continúan pendientes de aprobación los Presupuestos de 2026
El Concello de Cambre llevará al pleno de junio una propuesta de transferencia de crédito con el objetivo de asegurar las subvenciones destinadas a las ANPAS y a la asociación Sementeira de Cambre. Esta medida se toma mientras continúan pendientes de aprobación los Presupuestos de 2026, los cuales siguen completando el proceso de fiscalización previo a su debate definitivo.
Las cuentas de 2026 se elaboraron con la previsión de ser debatidas en mayo o principios de junio, pero el expediente sigue a la espera de los informes necesarios. Para evitar que este retraso afecte a los colectivos, el Ejecutivo local ha optado por esta vía alternativa que financie sus actividades sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos. Actualmente, el departamento correspondiente trabaja en localizar las partidas y la disponibilidad de crédito para elevar la propuesta al pleno.
La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha señalado que "lo importante en este momento es garantizar que las ANPAS y Sementeira cuenten con los recursos comprometidos y puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad". Piñeiro destacó que la decisión responde a la voluntad de proteger a las entidades locales y evitar que una situación administrativa repercuta en su funcionamiento, reafirmando el compromiso del Gobierno de aprobar los Presupuestos tan pronto como se completen los trámites.
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