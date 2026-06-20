Culleredo licita por 550.000 euros la mejora de 14 vías rurales y el entorno del consistorio en Tarrío

El Concello de Culleredo ha anunciado este sábado la licitación de un importante conjunto de actuaciones destinado a la modernización viaria del municipio. Las intervenciones se concentrarán en 14 puntos de varias parroquias del entorno rural y supondrán una inversión de más de 550.000 euros. Esta cuantía se ejecutará a través de dos proyectos diferenciados que cuentan con la cofinanciación de la Diputación de A Coruña mediante el Plan Único.

El primer bloque, que absorbe un presupuesto de 424.500 euros, persigue el objetivo de impulsar una conexión segura de norte a sur en el municipio, conectando los núcleos de Tarrío y Celas a través de las parroquias de Sésamo y Sueiro. En total se renovarán 13 vías, concretamente las calles As Reixas, Seara, Cillobre, Cangas, Cornedo, Campo da Fonte, Agra do Casal y Condes, además de la carretera de Casal a Goiente, el lugar de Barrio y el enlace con la AC-400 por las vías VP-455 y VP-457.

Los trabajos consistirán en la mejora del pavimento y del drenaje, la limpieza y adecuación de márgenes, la dotación de señalización vertical y horizontal, la instalación de reductores de velocidad y el recrecido de tapas de registro. "Aprovechamos la conexión existente entre parroquias a través de los caminos municipales para promover una alternativa más segura a las grandes vías de comunicación", señala el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, que incide en que son carreteras muy empleadas por los residentes y que necesitaban una reparación integral.

Casa do Concello en Tarrío

El segundo proyecto, dotado con 126.400 euros, se ejecutará en el entorno de la Casa do Concello en Tarrío para complementar la reforma de la carretera provincial ya efectuada por la Diputación. La intervención abarcará las calles Constitución y Viouteiro, un ámbito residencial y de servicios que rodea la plaza, el consultorio médico, el propio consistorio, la iglesia y las viviendas del núcleo.

Rioboo explica que los objetivos en esta zona son "la dotación de nuevo pavimento y mobiliario urbano, la mejora de la seguridad vial priorizando al peatón y la optimización de las canalizaciones de servicios municipales". Para solucionar la falta de ordenación provocada por la escasez de espacio en las plazas de aparcamiento, se generará una plataforma única de piedra y hormigón desactivado.

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Asimismo, en la calle Viouteiro se creará una nueva acera junto al parque infantil que reducirá el escalón actual con la calzada a solo 3 centímetros, mejorando la accesibilidad para personas con movilidad reducida y carros de bebés. La obra se completará con la renovación de las redes de pluviales y alumbrado, nuevo mobiliario (bancos y papeleras), la reposición del cierre del parque y la plantación de robles.