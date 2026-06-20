Un estudio de viabilidad cifra en 1,7 millones la inversión necesaria para poner a punto las piscinas de O Carregal

El Concello de Betanzos expone al público el estudio de viabilidad de la concesión de las piscinas de O Carregal. La consultora se decanta por sacar a concurso la explotación de este complejo deportivo por un período de 25 años, un plazo que considera necesario para que la empresa concesionaria pueda rentabilizar la inversión necesaria para poner a punto unas instalaciones construidas en 1991 y que han quedado totalmente obsoletas.

Brular Gestión, la empresa a la que el Concello brigantino ha encomendado este estudio, llama la atención sobre el hecho de que este complejo deportivo presenta "deficiencias estructurales, funcionales y estéticas que deben ser subsanadas" tras "tres décadas sin inversiones significativas". "La infraestructura ha quedado obsoleta en términos de accesibilidad, confort, eficiencia energética y oferta de servicios complementarios, lo que limita su capacidad para competir y satisfacer las expectativas del usuario moderno", concluye.

Para revertir esta situación, la consultora ve preciso realizar una inversión de casi 2,5 millones, a los que habrá que sumar el IVA. Buena parte de estos fondos, 969.326 euros, irían destinados a actuaciones imprescindibles de mejora y 483.659, a actuaciones complementarias. El informe recomienda realizar una inversión inicial de 1,7 millones y plantea además una reinversión final al término de la concesión de 743.000 euros.

Esta inversión, inciden los responsables del estudio, no solo se considera oportuna, sino que resulta "imprescindible y de carácter estratégico" dentro del contrato de concesión: "Su objetivo se amplía más allá de la mera reparación de deficiencias, centrándose en la modernización integral para garantizar la viabilidad a largo plazo y la sostenibilidad económica del servicio".

Plantilla y tarifas

La piscina climatizada de O Carregal se gestiona en la actualidad mediante la fórmula de un contrato de prestación de servicios. La plantilla está formada por 21 personas. El estudio considera que para su funcionamiento serán necesarios 18 trabajadores durante la temporada de invierno y 22 durante el verano, puesto que en época estival estarán las dos instalaciones abiertas simultáneamente.

Este complejo deportivo contaba en 2025 con 1.351 usuarios y el estudio de viabilidad estima que los interesados potenciales podrían superar los 1.580 en 2030 en base a una encuesta realizada a la población.

Los responsables de este estudio proponen además cambiar el régimen tarifario y advierten de que los precios que se aplican a día de hoy "se encuentran por debajo del promedio de mercado".