La Fundación Galicia Sustentable reactiva el plan para convertir una finca de A Laracha en un centro de experimentación ambiental

La Fundación Galicia Sustentable ya cuenta con el marco urbanístico definitivo para reactivar uno de sus proyectos más ambiciosos. Y es que esta organización privada sin ánimo de lucro busca desarrollar en la parroquia de Montemaior, en A Laracha, un centro experimental que ocupará más de 45.000 metros cuadrados y que estará dedicado en exclusiva a la investigación ambiental, la recuperación de espacios rurales y el impulso de técnicas de cultivo regenerativo.

Con este proyecto, la entidad —que dispone desde hace 5 años de un total de 7 hectáreas de terreno en este núcleo larachés— busca posicionar a Galicia en el mapa científico internacional, formando a investigadores de todo el mundo en el futuro centro. Para ello, el complejo contará con laboratorios, talleres, refugios de observación y un área de alojamiento y restauración concebida para la estancia de los científicos.

Previsión incial: empezar las obras en un año

"Apostamos por Montemaior porque es un área repleta de carballos, de bosque y de unas condiciones muy buenas para llevar a cabo trabajos ambientales", asegura Marcos Pérez, responsable de la Fundación Galicia Sustentable, que espera poder iniciar la construcción del centro dentro de un año "si los trámites siguen su curso".

Uno de los pilares de este centro experimental será su fuerte vertiente académica. Y es que las instalaciones servirán de base para los trabajos activos y líneas de investigación que la fundación ya desarrolla a día de hoy conjuntamente con la Universidad de A Coruña (UDC) y, de manera muy estrecha, a través de la Cátedra Hijos de Rivera–UDC de Desarrollo Sostenible. Esta colaboración permitirá aplicar los resultados científicos directamente sobre el terreno para avanzar en la recuperación de la biodiversidad y el diseño de modelos agroalimentarios sostenibles.

Vista de la finca de Montemaior, en A Laracha. / LOC

La viabilidad legal del proyecto ha quedado sellada ahora tras la publicación de este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións de Medio Rural. Este documento técnico no solo valida las edificaciones, sino que incluye planes detallados de ordenación territorial específicos para proteger y poner en valor el medio rural.

La zona norte se destinará al equipamiento principal, con las construcciones auxiliares destinadas a los laboratorios, aulas de formación y la residencia temporal del personal de investigación, docentes y visitas. El resto de sectores de la finca se reservarán para la experimentación agroforestal, huertas agrarias, invernaderos de ensayo, instalaciones apícolas y zonas de ganadería extensiva. En estos puntos se distribuirán de forma dispersa los pequeños refugios de observación y los talleres científicos ligeros.

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Las directrices del Plan Especial blindan de forma estricta la estética e identidad del entorno rural de Montemaior. La ocupación máxima de la edificación estará limitada a un 20% de la superficie, con una altura que no podrá superar las dos plantas (un máximo de 7 metros).