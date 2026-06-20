Identificados los restos de Gerardo Gómez, republicano bergondés asesinado tras su fuga de la prisión de San Cristóbal

El nombre del bergondés Gerardo Gómez Lorenzo se inscribió hace ya unos años en el Parque de la Memoria de Sartaguda, Navarra, pero hasta esta semana su descendientes desconocían el paradero de este carpintero de 21 años al que se le perdió la pista en la noche de 1938, tras su fuga de la prisión de San Cristóbal. Han tenido que pasar 88 años para identificar los restos de este joven republicano del que apenas se conservan datos, más allá de que fue detenido tras la sublevación militar de 1936 por, paradójicamente, "apoyo a la rebelión".

La recuperación de sus restos ha sido posible gracias a la labor de la Asociación Txinparta, de especialistas como Fermín Ezkieta y del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra. Su identificación se produjo meses después de la visita de Ezkieta a Bergondo para presentar su libro Los fugados del fuerte de Ezkaba, sobre la multitudinaria huida de la prisión navarra el 22 de mayo de 1938 en la que perdieron la vida 206 presos. Su paso por el municipio bergondés no solo arrojó luz sobre un capítulo de la historia todavía muy desconocido pese a tratarse de la mayor fuga penitenciaria de Europa, sino que sirvió para localizar al fin a los descendientes de este joven, capturado antes de alcanzar la frontera con Francia, retenido en la escuela de Leranotz y asesinado un par de días después. El ADN ha sido fundamental para poner al fin nombre a sus restos, exhumados hace ya unos años, en 2018, junto a los de otro fugado.

Exhumación de la fosa. / LOC

Un anhelo de libertad que duró unas horas

Gerardo Gómez nació el 24 de septiembre de 1916 en Bergondo. La Asociación Txinparta ha logrado reconstruir una pequeña parte de la historia de este carpintero, que jue juzgado en 1937 en consejo de guerra en A Coruña y condenado a 30 años de reclusión por delito de rebelión. El 14 de junio de ese año, este bergondés ingresó en el penal del Fuerte de San Cristóbal, donde permaneció retenido hasta la multitudinaria fuga de la noche del 24 de mayo de 1938, en la que participaron 795 presos. Solo tres consiguieron el objetivo de cruzar la frontera francesa. Gerardo fue uno de los 206 asesinados y enterrados en Leranotz. La asociación Txinparta ha recuperado el acta de defunción, dictada años después de la ejecución y que recoge como causa de la muerte la "lucha con la fuerza pública".

Acta de defunción de Gerardo Gómez Lorenzo. / LOC

Los restos de Gerardo fueron exhumados junto a los de otro fugado. Los historiadores sospechaban que podía tratarse de otro bergondés: Andrés Pardo Argüeso. De momento, su final sigue envuelto en incógnitas. Su nombre, eso sí, está incluido en el muro del Parque de la Memoria de Sartaguda, principal monumento memorialista de Navarra.

Muro en recuerdo de los represaliados en el Parque de la Memoria de Sartaguda. / LOC

Queda todavía mucho trabajo por hacer para recuperar la memoria sepultada en la ladera del monte Ezkaba. Se han recuperado alrededor de 54 cuerpos de estos fugados, de los que se ha logrado identificar genéticamente a 12.