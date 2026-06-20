Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas

Las Hermanas Clarisas Capuchinas del Monasterio de la Natividad de María, en Oleiros, se preparan para volver a hacer las maletas. Esta vez es un adiós definitivo, porque el convento cerrará para siempre sus puertas en septiembre y las monjas capuchinas se irán definitivamente de Galicia. Valencia y El Puerto de Santa María serán el destino de las religiosas, mientras que el inmueble, una construcción singular diseñada por el Grupo Tau y levantada en los años 80 por Construcciones Fontenla, buscará nuevos usos.

El monasterio se vendió en julio del pasado año. "El comprador no vino a verlo siquiera", señala la madre María del Carmen Vázquez, una de las seis monjas que residen en las instalaciones de Santa Cruz. La decisión la tomaron antes de que se agotase el mandato de la actual abadesa, ya que para la elección de su sucesora necesitaban seis votos, pero los problemas de salud de una de las hermanas impedía que hubiese quorum. En estas circunstancias, la comunidad se tendría que disolver. Por este motivo decidieron ser ellas y no una comisión ad-hoc las que pusiesen a la venta el inmueble que levantaron con el dinero que obtuvieron en su día de la venta del convento de A Coruña, en la calle Panaderas. Tuvieron que pedir para ello una prórroga de un año a Roma para cerrar la operación.

Precisamente, como resultado de este movimiento, hace unas semanas se materializó el regreso del retablo de la Transfiguración, diseñado por el arquitecto Fernando de Casas y Novoa y ejecutado por el taller de Miguel de Romay, a su ubicación original, en el templo de las Capuchinas, del que se había marchado rumbo a Oleiros en 1982, cuando se materializó la venta del cenobio coruñés que ahora acoge el Museo de Belas Artes. Fue un 13 de junio, hace ahora 44 años. "Estamos contentas de que vuelva a su lugar", afirma la religiosa de 82 años y natural de Pontedeume, que reconoce que después del traslado la capilla del convento "se ve muy vacía, aunque le pusimos muchas flores", apunta.

Convento de las Capuchinas en Oleiros / LOC

La mudanza definitiva aún no tiene fecha concreta. Saben que será en septiembre y que con ellas se llevarán a Valencia, el nuevo hogar de la mayoría de ellas, los bancos de la capilla y otros enseres. No viajará con ellas el cuadro de San Francisco atribuido al pintor extremeño Francisco de Zurbarán o a su escuela, que se entregó al Arzobispado y que ahora cuelga de los muros de su museo. "Está en el museo, pero como nuestro arzobispo se llama Francisco nos hubiese gustado que lo tuviese en sus dependencias", reconoce la madre Vázquez.

Respecto al futuro de la edificación, la religiosa dice desconocer cuál será el uso que le dará su nuevo propietario. Apunta, eso sí, que se encuentra en terreno rústico y solo se puede dedicar a usos terciarios, "a un colegio, una guardería, una residencia o algo así". La tercera de las opciones parece ser la que tiene más visos de hacerse realidad.

Hace ahora 22 años ya hubo un intento de venta por parte de las Capuchinas de Santa Cruz que no se llegó a materializar. La promotora quería levantar sobre estas instalaciones un centro de día, pero la empresa quebró antes de que pudiese realizar su proyecto. También hubo un lapso de tiempo, entre los años 2013 y 2014, que las religiosas "emigraron" a Pontevedra para acompañar a las monjas de esa congregación, muchas de las cuales se unieron después a la de Oleiros. Ahora el adiós parece definitivo y con él se abre una nueva etapa para esta edificación, que durante décadas pasó inadvertida para muchos oleirenses.