Tres décadas de Melandrainas en Arteixo: "El teatro engancha porque te saca emociones que ni sabías que podías dar"

Cerca de 70 vecinos de Arteixo de todas las edades se reúnen semanalmente para dar rienda suelta a su faceta más dramática. Lo hacen gracias al compromiso y la ilusión de Marga Fernández, su pareja Queta y su hija Antía, tres mujeres convencidas de que las artes escénicas son "la mejor herramienta para dar lo mejor de uno mismo". Con la firme premisa de hacer "un poquito más feliz" a la gente, Marga fundó en el municipio arteixano Melandrainas, su propia escuela de teatro, que está a punto de cumplir 30 años en activo.

Actualmente, la escuela trabaja con cinco grupos diferenciados por edades, en una franja que abarca desde los 5 hasta casi los 80 años. Para la fundadora, el teatro "no tiene edad ni condición de ningún tipo". En las clases, los alumnos trabajan en equipo y ensayan dinámicas de voz, expresividad corporal, caracterización y diseño de escenografía con un objetivo anual: preparar una obra de teatro completa. Y, como fruto de este esfuerzo colectivo durante casi tres décadas, Melandrainas se ha alzado este año con la victoria en varias categorías del Certame de Teatro Escolar e Aficionado, organizado por la Diputación de A Coruña.

"Yo empecé a interesarme por el teatro hace unos 30 años, cuando estudiaba Magisterio", recuerda Marga Fernández, que asegura que desde que pisó las tablas por primera vez ya no pudo bajarse de ellas. "Me involucré en un grupo en la universidad y ya nunca dejé este mundo", afirma la coruñesa, que sostiene que esta disciplina "engancha" porque ayuda a canalizar "emociones que ni sabías que podías dar", logrando que personas aparentemente tímidas se sorprendan al poner a prueba su teatralidad.

Queta, Marga y su hija Antía. / LOC

La dramaturga comenzó su trayectoria en A Coruña con una compañía de animaciones y lecturas en colegios. "Al mudarnos a Arteixo seguí dando clases en centros educativos y, poco a poco, la gente se fue interesando", explica. El entusiasmo de los más pequeños hizo que la actividad se extendiera a la Educación Secundaria y, hoy en día, gracias a la colaboración con el Concello de Arteixo, imparten talleres hasta en el centro de mayores.

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"También trabajamos con personas con discapacidad, porque el teatro no tiene límites", asegura la actriz, destacando que la inclusión y la integración son pilares transversales en sus aulas. "Es una actividad que nos ayuda a todos a sentirnos mejor y a ponernos en la piel de los demás", concluye la coruñesa con orgullo.