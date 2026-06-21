"No hostigar a los animales": la advertencia que incluye la única entrada que se conserva del Pasatiempo de Betanzos

La donación de una vecina al Museo das Mariñas arroja nueva luz sobre la historia de El Pasatiempo de Betanzos. Se trata de una entrada a este parque enciclopédico, la única que se conserva, que revela información "trascendental" sobre el funcionamiento de este recinto, como que se realizaba un exhaustivo control de las entradas mediante la expedición de tickets nominales.

Marisa Rivas posa con la entrada a El Pasatiempo que ha donado al Museo das Mariñas. / LOC

El pase, que puede contemplarse ya en el corredor del museo dedicado a los García Naveira, fue impreso en 1911 y está a nombre de Paco Martínez. En él que puede leerse además una curiosa advertencia: "No hostigar a los animales", una orden que confirma la existencia de un zoológico cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio. La entrada, cortesía de Marisa Rivas, incluye otra exhortación dirigida a los adultos: "Cuídese de que los niños no hagan daño".