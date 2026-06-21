Riesgo de lesiones y estrés en los peces: A Coruña se apoya en la ecología en sus críticas a la hidroeléctrica de Meirama

La gran apuesta de Coventina Renovables para crear una central hidroeléctrica reversible en el lago artificial de As Encrobas, creado sobre la antigua mina de Meirama, se ha encontrado con las reservas del Ayuntamiento de A Coruña. A través de su empresa pública de aguas, Emalcsa, ha presentado un escrito que pone en cuestión el estudio de impacto ambiental de la empresa, filial de Tasga, que prevé una inversión de 445 millones. A Coruña teme que la obra afecte a la calidad de una masa de agua que acaba desembocando en el Barcés y en Cecebre y que podría ser empleada como reserva de emergencia, así como posibles riesgos por desborde.

Tasga desecha estas reservas, y su director ejecutivo, Jesús Berzosa, declaró que las conclusiones de un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Madrid “son taxativas en cuanto a la nula afección del funcionamiento [de la central] en la calidad de las aguas”, pero el escrito de Emalcsa apunta a otro posible peligro: el impacto sobre la biodiversidad. El proyecto, que aspirará agua del lago para subirlo a una reserva desde la que descenderá para generar electricidad cuando se necesite, podría matar peces, causarles estrés y eliminar sus alevines.

El lago artificial se llenó con una "gran complejidad técnica" para buscar un "nivel de calidad de agua similar al que existe en el embalse de Cecebre". Pero el tiempo para que se integre con el ecosistema del entorno " es mucho mayor que el que se puede percibir como resultado de su mero llenado volumétrico". El lago, argumenta Emalcsa, aún está "en proceso de maduración ecológica, con nichos en proceso de colonización", y es muy sensible a variaciones. En base al informe de un catedrático de Ingeniería del Terreno de la Universidade da Coruña (UDC), la empresa pública apunta a que la toma de aguas "no parece garantizar la supervivencia de las especies acuáticas del lago".

Succión de seres vivos y choques

Así, señala que hay riesgos no evaluados, como que haya seres vivos succionados por el sistema de aspiración de agua y mueran por ello, o que choquen o se vean retenidos en la rejilla, "con posibles lesiones, desarrollo de fatiga extrema o incluso mortalidad posterior por estrés". También se alerta de la "eliminación de larvas, huevos flotantes o alevines, que carecen de capacidad natatoria efectiva" y de que el proyecto puede modificar el comportamiento de los animales, forzándolos a evitar zonas o fragmentando hábitats.

Se puede afectar, además de a peces, a grandes invertebrados, crustáceos, pequeños anfibios o reptiles, y "tampoco se considera la posibilidad de patologías derivadas de la sobresaturación de oxígeno por la presión de la masa de agua en las inmediaciones de la zona de descarga", que puede causar embolias a los peces.

Eutrofización

En relación a los estudios biológicos, Emalcsa considera que estos "no analizan los efectos derivados de la operación", sino que se limitan a estudiar "las condiciones de referencia". "La ausencia de evaluaciones de los efectos del proyecto es una carencia crítica" del proyecto, considera la empresa de aguas, que denuncia que la documentación presentada ante el Estado no incluye una "valoración objetiva" del impacto que los ascensos y descensos del nivel del agua pueden tener sobre la vegetación de ribera y la erosión de las orillas.

También afirma que la masa de agua superior podría permanecer durante semanas o meses sin pasar por turbina y su "calidad" se puede ver comprometida: en particular, teme riesgo de eutrofización, esto es, proliferación de algas y microorganismos que consuman el oxígeno.