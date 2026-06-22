Reabre al tráfico la carretera de Suevos a Bens tras finalizar las obras del nuevo colector

Los conductores y vecinos de Arteixo ya pueden circular de nuevo por la carretera DP-3002, el vial que une el núcleo de Suevos con la playa de Bens y O Portiño, después de casi 8 meses. Y es que Augas de Galicia ha dado por finalizadas este lunes las obras en la zona, lo que ha permitido la reapertura inmediata de esta carretera estratégica, muy afectada en los últimos dos años por los cortes y por haber sufrido dos derrumbes. Según informaron las autoridades, la circulación ya se ha restablecido por completo y las tareas de pintado de la calzada se acometerán durante los próximos días.

La reapertura llega con la finalización de las obras del nuevo colector que conecta el arenero de Suevos con la Edar de Bens. Esta infraestructura pone fin así a una "cascada de aguas residuales" y a los desbordamientos que se producían desde hace varios años cada vez que había lluvias torrenciales, ya que las tuberías antiguas carecían de capacidad suficiente para asumir el bum de caudales generado tras la nueva conexión con el polígono industrial de Morás.

Vista actual de la carretera. / LOC

Los trabajos, que comenzaron en agosto del año pasado, se dividieron en dos tramos diferenciados. El primero, que va desde la Edar hasta la playa de Bens, avanzó a buen ritmo desde el inicio logrando ejecutar el 40% de la canalización en sus primeros meses. Sin embargo, las mayores dificultades surgieron en el segundo tramo, desde la playa hasta el arenero de Suevos.

Tal y como había advertido durante una sesión plenaria el alcalde, Carlos Calvelo, la empresa adjudicataria se encontró con "mucha piedra superficial, lo cual le agregó mucha más dificultad a su construcción". Este contratiempo obligó a solicitar permisos específicos para realizar voladuras controladas para ampliar el diámetro de la tubería. Y, debido a esta complicación en la roca, los plazos de finalización —que el concejal de Obras, José Caamaño, había estimado inicialmente para el primer trimestre del año— se terminaron demorando hasta el inicio del verano.

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Al confluir varias administraciones implicadas en el tratamiento de estas aguas, el Concello de Arteixo solicitó la colaboración institucional para firmar un convenio. La inversión total de la obra ha ascendido a un total de 2,7 millones de euros, cofinanciados por la Consellería de Industria (1.065.000 euros), Xestur (734.000 euros), la Autoridad Portuaria (518.000 euros) y el Concello de Arteixo (393.000 euros).