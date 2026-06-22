O BNG levará ao pleno de Oleiros a creación dun plan de mobilidade polo eclipse
A formación nacionalista alerta da afluencia masiva a zonas como o monumento natural Costa de Dexo-Serantes
O grupo municipal do BNG ten pensado preguntar ao Goberno local no próximo pleno polas medidas que ten pensado artellar para coordinar a chegada masiva de visitantes con motivo da eclipse solar prevista para o 12 de agosto.
En concreto, a formación nacionalista proporá a creación dun plan especial de mobilidade e tráfico «co obxectivo de evitar o colapso das estradas e accesos ás zonas costeiras», xa que entenden que espazos naturais de grande atractivo paisaxístico e científico, como o monumento natural da Costa de Dexo-Serantes, «poderían experimentar unha afluencia extraordinaria de persoas», cos conseguintes problemas de seguridade, colapso das estradas e presión ambiental sobre ecosistemas especialmente vulnerábeis, alertan nun comunicado.
Para evitar estas situacións esixen do Concello o reforzo dos servizos de seguridade, emerxencias e protección civil, garantindo unha resposta rápida ante calquera incidencia; a habilitación de zonas de estacionamento controlado ou disuasorio; sistemas de transporte alternativo cara ás áreas máis sensibles; a adopción de medidas de control de aforo e protección ambiental no ámbito do monumento natural, e o reforzo das tarefas de información e sensibilización ambiental dirixidas ás persoas visitantes.
Aparcamento en Seixo Branco
O BNG tamén aproveitará a sesión plenaria do mes de xuño para reclamar ao Goberno local oleirense que as persoas residentes na contorna do novo aparcadoiro público do Seixo Branco, de pagamento durante os meses de verán, conten cun cartón de residentes que lles permita estacionar todo ao ano sen ter que aboar a ORA. «Descoñecemos o número concreto, mais sabemos que é moi escaso», apuntan desde a formación, que defende que esta demanda veciñal ten que ser atendida polo Concello.
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
- Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas
- La Audiencia resuelve una disputa por una finca de Abegondo atribuida a dos titulares distintos desde hace más de 50 años
- El multiusos de Bastiagueiro se retrasa tres meses por los temporales invernales y no estará listo hasta diciembre
- Dimite en bloque el equipo directivo del instituto de Carral por la implantación de la FP Básica