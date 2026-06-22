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O BNG levará ao pleno de Oleiros a creación dun plan de mobilidade polo eclipse

A formación nacionalista alerta da afluencia masiva a zonas como o monumento natural Costa de Dexo-Serantes

El pasado 30 de abril se vivió el &quot;día espejo&quot; del eclipse solar de agosto en A Coruña

El pasado 30 de abril se vivió el "día espejo" del eclipse solar de agosto en A Coruña / CARLOS PARDELLAS

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Pablo Barro

Oleiros

O grupo municipal do BNG ten pensado preguntar ao Goberno local no próximo pleno polas medidas que ten pensado artellar para coordinar a chegada masiva de visitantes con motivo da eclipse solar prevista para o 12 de agosto.

En concreto, a formación nacionalista proporá a creación dun plan especial de mobilidade e tráfico «co obxectivo de evitar o colapso das estradas e accesos ás zonas costeiras», xa que entenden que espazos naturais de grande atractivo paisaxístico e científico, como o monumento natural da Costa de Dexo-Serantes, «poderían experimentar unha afluencia extraordinaria de persoas», cos conseguintes problemas de seguridade, colapso das estradas e presión ambiental sobre ecosistemas especialmente vulnerábeis, alertan nun comunicado.

Para evitar estas situacións esixen do Concello o reforzo dos servizos de seguridade, emerxencias e protección civil, garantindo unha resposta rápida ante calquera incidencia; a habilitación de zonas de estacionamento controlado ou disuasorio; sistemas de transporte alternativo cara ás áreas máis sensibles; a adopción de medidas de control de aforo e protección ambiental no ámbito do monumento natural, e o reforzo das tarefas de información e sensibilización ambiental dirixidas ás persoas visitantes.

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