Un coche se incendia en la autopista y provoca un incendio forestal en Arteixo

El incendio de un coche que circulaba este lunes por la autopista AG-55, en sentido A Coruña, provocó un incendio forestal, al propagarse las llamas al talud. El incidente se produjo en torno a las dos de la tarde, y minutos después de la alerta se trasladaron hasta el lugar varias patrullas de Medio Rural, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos de Arteixo.

Operativos durante la extinción del incendio. / LOC

El único ocupante del vehículo incendiado salió ileso, tal y como confirmaron los Bomberos de Arteixo, que fueron los encargaron de llevar a cabo las labores de extinción del vehículo, que se encontraba a la altura del kilómetro 11, en la parroquia de Loureda. Los operativos lograron extinguir el incendio en torno a las seis de la tarde.