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Un coche se incendia en la autopista y provoca un incendio forestal en Arteixo

El único ocupante del vehículo salió ileso del incidente, y los operativos lograron extinguir el fuego después de seis horas

Incendio forestal en Loureda tras arder un vehículo

Incendio forestal en Loureda tras arder un vehículo

@arteixo13_

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RAC

Arteixo

El incendio de un coche que circulaba este lunes por la autopista AG-55, en sentido A Coruña, provocó un incendio forestal, al propagarse las llamas al talud. El incidente se produjo en torno a las dos de la tarde, y minutos después de la alerta se trasladaron hasta el lugar varias patrullas de Medio Rural, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos de Arteixo.

Operativos durante la extinción del incendio.

Operativos durante la extinción del incendio. / LOC

El único ocupante del vehículo incendiado salió ileso, tal y como confirmaron los Bomberos de Arteixo, que fueron los encargaron de llevar a cabo las labores de extinción del vehículo, que se encontraba a la altura del kilómetro 11, en la parroquia de Loureda. Los operativos lograron extinguir el incendio en torno a las seis de la tarde.

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