Coruña The Style Outlets celebra el eclipse del 12 de agosto con actividades especiales y descuentos

El centro comercial Coruña The Style Outlets ampliará los descuentos del Superjueves al viernes y sábado 26 y 27 de junio, añadiendo descuentos adicionales en plena campaña de rebajas. Los clientes podrán hacer sus compras durante tres días en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas.

La campaña de descuentos comenzará el 25 de junio, tras la que el público podrá beneficiarse de los precios y, además, disfrutar de una oferta especial del Estrella Park, con una partida de bolos, minigolf y bebidas por 10 euros.

Agenda por el eclipse

The Style Outlets contará además con una agenda de actividades especial para el eclipse del 12 de agosto. El evento astronómico podrá disfrutarse durante 1 minuto y 11 segundos en las inmediaciones del centro comercial. Como actividad previa estará la exposición Secretos del Universo, una propuesta divulgativa que informará sobre los detalles de cómo se forma un eclipse y qué hace tan excepcional a este fenómeno.

El 30 de julio, además, los descuentos del Superjueves incluirán un vale por gafas homologadas por compras superiores a 40 euros para recoger el 12 de agosto.

Noticias relacionadas

El día del eclipse el centro comercial habilitará una zona para ver el fenómeno con comodidad, que contará con food trucks y música en directo. Los miembros Ambassador de Style Club tendrán un beneficio adicional: un menú exclusivo.