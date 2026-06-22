Movilizan a bomberos y Medio Rural por un incendio forestal en A Barcala

Un incendio forestal en A Barcala, en Cambre, ha movilizado a las brigadas de Medio Rural, bomberos de Arteixo y Protección Civil. Las llamas han generado preocupación en el vecindario, ya que se han originado enfrente de los tanques de gas de la urbanización.

La Xunta ha enviado a la zona a un agente, un brigada y una motobomba y el Concello ha solicitado también el apoyo de Protección Civil y los bomberos de Arteixo, explica la alcaldesa, Diana Piñeiro.

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De momento se desconocen las causas del fuego, que se registra en una zona ya afectada por otro incendio la semana pasada.