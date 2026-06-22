Movilizan a bomberos y Medio Rural por un incendio forestal en A Barcala
Las llamas han disparado las alarmas en el vecindario por la proximidad de unos tanques de gas
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Cambre
Un incendio forestal en A Barcala, en Cambre, ha movilizado a las brigadas de Medio Rural, bomberos de Arteixo y Protección Civil. Las llamas han generado preocupación en el vecindario, ya que se han originado enfrente de los tanques de gas de la urbanización.
La Xunta ha enviado a la zona a un agente, un brigada y una motobomba y el Concello ha solicitado también el apoyo de Protección Civil y los bomberos de Arteixo, explica la alcaldesa, Diana Piñeiro.
De momento se desconocen las causas del fuego, que se registra en una zona ya afectada por otro incendio la semana pasada.
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