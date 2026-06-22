Oleiros estrena sin pompa la calle dedicada a Alfredo Pérez Rubalcaba

De momento es una calle sin salida, pero cuando esté terminado el desarrollo Icaria IV en su totalidad será la vía principal de este nuevo ámbito. La nueva calle Alfredo Pérez Rubalcaba de Oleiros se encuentra ya abierta para el tránsito de vehículos y peatones. Son apenas doscientos metros de vía con un carril por sentido, una mediana ajardinada y árboles intercalados entre las plazas de aparcamiento. La calle remata con un cambio de sentido, que se mantendrá cuando se urbanice el resto del ámbito, y un montículo de tierra, pero en un futuro será el "atajo" que puedan tomar los vehículos que bajan de Montrove para conectar con la N-6.

La calle, dedicada al que fuera secretario general del PSOE, candidato a la presidencia del Gobierno en 2011, ministro de diferentes carteras en los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidente con este último, se puso en servicio sin pompa ni celebración alguna. Mientras en el Congreso se busca un espacio para honrar al exmandatario, en Oleiros, quizá por el revuelo judicial en torno al expresidente Zapatero, han preferido abrir la calle de una manera más discreta.

Sea como fuere, el químico y político español fallecido en 2019 tiene ya su propia calle en el municipio. Un socialista más para un callejero repleto de políticos de izquierdas al que en los próximos meses se sumará el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que dará nombre al nuevo paseo de la ría. Su nombre aparecía ya en aplicaciones como Google Maps antes incluso de que el tramo de calle que ahora se habilita se reconociese en un mapa.

Mejora de la conectividad

La nueva calle, que incorpora una pequeña zona verde detrás de las naves de los concesionarios que dan a la N-6, es una de las que se acaban de poner en servicio en esta zona residencial en el marco de los trabajos de urbanización del polígono Icaria IV Este, en el que están previstas 133 viviendas. El otro desarrollo, Icaria IV Oeste, que suma 177 viviendas, está menos avanzado, ya que se acaba de aprobar de forma inicial el proyecto de reparcelación, en el que se contempla el vial que da continuidad a la calle Alfredo Pérez Rubalcaba para conectar las calles Ícaro y Revolta. Este eje será el que vertebre las comunicaciones en la zona, pues permitirá entrar a la urbanización por la zona del Sol y Mar a través de la rúa Revolta y también darle salida a la nacional a través de otro vial que se ejecuta al margen de estos desarrollos.

Zona verde en la nueva calle dedicada a Alfredo Pérez Rubalcaba, en Oleiros. / LOC

Desde esta nueva calle también partirán otros viales que se abrirán hacia la carretera de Montrove por la rúa Merlo (en el desarrollo Oeste) y los que ya comunican con ella tras su apertura, como son las calles Riveiro, Artemisa y Apolo. Estas dos últimas son claves para acabar con los problemas de conectividad de otras vías de la urbanización que hasta ahora carecían de salida, como son las calles Juno y Diana. Todos estos nuevos viales servirán para mejorar la movilidad en el ámbito de la urbanización Icaria, pero también para descongestionar algunas de las principales carreteras que atraviesan el municipio.