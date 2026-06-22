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Vecinos del rural de Culleredo acusan al alcalde de Carral de usar su propuesta de instituto para negociar la implantación de la FP

La asociación O Val de Culleredo pide explicaciones a Fernández Mouriño y anuncian que llevarán el proyecto del Hub Educativo Metropolitano de Sésamo al Jefe territorial de Educación de la Xunta

La comunidad educativa del IES de Carral protesta contra la &quot;imposición&quot; de la FP

La comunidad educativa del IES de Carral protesta contra la "imposición" de la FP / Casteleiro

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Marta Casais

Culleredo

La polémica de la "imposición" de la Formación Profesional en Carral continúa, aunque esta vez por una denuncia de los vecinos del rural de Culleredo, que acusan al alcalde carralés José Luis Fernández Mouriño de utilizar la propuesta para un instituto en Culleredo como herramienta para negociar la implantación de la FP en Carral.

La asociación O Val de Culleredo critica la "conducta" del regidor de Carral por aceptar su propuesta para un centro educativo y después rechazar el proyecto coincidiendo con la oferta de la Xunta de implantar una FP de Mantenimiento de Vehículos en el instituto de Carral. La entidad sospecha que se pudo haber utilizado la información y su proyecto técnico para "impulsar una iniciativa particular paralela".

Los vecinos han exigido explicaciones públicas y ha presentado una solicitud de transparencia ante el Concello de Carral para conocer los plazos de negociación en la implantación de la FP y si esta ya estaba en marcha previa a la reunión que mantuvieron. 

La propuesta

La Asociación O Val de Culleredo planteó la creación del Hub Educativo Metropolitano de Sésamo, un centro que incluiría tanto ESO, como Bachillerato y FP. La entidad afirma que el proyecto busca resolver un "déficit histórico de plazas públicas" en el rural y aprovechar la apertura del Coruña British School en septiembre de este año para "equilibrar el ecosistema educativo mediante una infraestructura pública de igual o superior calidad técnica" en la parroquia cullerdense.

Este centro serviría también para "fijar la población" y evitar que los alumnos tuvieran que hacer largos trayectos para desplazarse a centros del área metropolitana de A Coruña. Entre las propuestas de oferta educativa que busca impartir están ciclos de grado medio y superior relacionados con industria de la zona y con una "alta empleabilidad".

Entre ellos proponen los relacionados con logística y transporte para aprovechar el Centro Logístico de Transportes de Ledoño y el puerto exterior de punta Langosteira, los relacionados con las energías renovables vinculadas a la transición de Meirama o a la industria agroalimentaria.

La propuesta fue remitida a varios municipios del área, entre ellos Culleredo, Carral y Cerceda, el mes de abril. En concreto, la asociación señala que le presentó el proyecto a Fernández Mouriño el 9 de abril en una reunión en la que el regidor "expresó su apoyo explícito a la iniciativa" y ofreció el apoyo del Concello carralés para la petición conjunta.

Sin embargo, en junio, el alcalde les comunicó de "forma torticera" que finalmente no seguiría delante. "Sin ofrecer justificación suficiente y contradiciendo el compromiso previamente adquirido", señala la asociación. El 10 de junio la Xunta anunció la oferta del FP de Mantenimiento de Vehículos en Carral.

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La entidad afirma que esta sucesión de hechos genera una "sospecha razonable" de que Mouriño actuó de "mala fe" y destacan que pedirán explicaciones. Mientras tanto, continuarán impulsando el centro trasladando la propuesta al Jefe territorial de Educación.

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