Arteixo se suma al área metropolitana del taxi y paraliza su propia ordenanza tras pactarlo con el sector

El Concello de Arteixo ha dicho sí a la adhesión de la futura Área de Prestación Conjunta (APC) del servicio de taxi de la comarca coruñesa. El alcalde, Carlos Calvelo, y el teniente de alcalde, José María Sánchez Novo, mantuvieron este lunes una reunión con los representantes de la asociación de taxistas de Arteixo y con diversos funcionarios en la que contaron con un respaldo mayoritario de los profesionales a la iniciativa planteada hace apenas dos semanas por la Xunta para A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

Pero esta decisión altera los planes municipales, ya que el Concello se encontraba en la fase final para la aprobación de su propia ordenanza municipal reguladora del taxi. Ante el nuevo escenario, el Gobierno local ha decidido paralizar de forma definitiva su tramitación, y a partir de ahora la competencia para regular el sector recaerá directamente en la Xunta. Tras este paso, será la Dirección Xeral de Mobilidade la encargada de tramitar formalmente la puesta en funcionamiento de la red.

El objetivo prioritario de este nuevo modelo es mejorar la eficiencia y la cobertura en un entorno donde miles de vecinos cruzan a diario los límites municipales. Con la implantación del sistema de licencias compartidas, los taxistas de los cinco Ayuntamientos implicados podrían operar libremente por todo el territorio sin restricciones a la hora de recoger pasajeros.

Régimen tarifario único, paradas comunes y turnos coordinados

La gestión unificada implicaría un cambio absoluto en el día a día del sector: se establecerá un régimen tarifario único —con la obligación de usar taxímetro en todos los trayectos—, paradas comunes, turnos coordinados, calendarios de descansos y un registro único de licencias permanentemente actualizado que dependerá de un órgano gestor supramunicipal.

La propuesta fue puesta sobre la mesa de los Ayuntamientos por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela. Pero, para que el Área de Prestación Conjunta salga adelante, la memoria técnica estipula que es necesario el voto favorable de dos tercios de los municipios implicados (cuatro de los cinco) y que estos representen al menos el 75% de la población de la comarca.

Mientras que el Ayuntamiento de A Coruña dio su aval inmediato a la propuesta, y Arteixo acaba de certificar su apoyo tras consultar al sector, el resto de los municipios de la periferia —Culleredo, Cambre y Oleiros— apuran el plazo de tres meses otorgado por la Xunta para estudiar la documentación técnica y jurídica antes de fijar su postura definitiva.

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Durante la fase de tramitación del procedimiento que arranca ahora, la Xunta dará audiencia a las organizaciones sindicales, empresariales, asociaciones profesionales y de consumidores. Asimismo, se solicitará un informe vinculante a la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo del Consello Galego de Transportes.