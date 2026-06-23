El BNG urge un frente común el abastecimiento en Bergondo, Cambre, Oleiros y Sada

El BNG demanda la unión de los concellos de Sada, Cambre, Oleiros y Bergondo para mejorar el servicio de abastecimiento de agua y poner fin a los episodios cada vez más frecuentes de turbidez y a los problemas de suministro que se registran en la temporada estival por déficit de infraestructuras.

Los portavoces municipales de los municipios de Bergondo (David Carro), Cambre (Dani Carballada), Oleiros (Iván Roca) y Sada (Emilio Graña) se reunieron con la diputada nacionalista Iria Taibo para abordar la situación y debatir posibles medidas. Entre otras, la construcción de nuevos depósitos en Sarro (Oleiros) y Sada para mejorar la distribución del caudal de agua entre la población de los cuatro concellos.

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El BNG llevará sus propuestas a los plenos municipales y presentará también iniciativas en el Parlamento.