Las 7 calas ocultas de A Coruña y su área para desconectar del mundo este verano: arena virgen, calma y acantilados salvajes

El verano ha comenzado oficialmente y, con él, la temporada de playas. Pero, cuando se habla de arenales, cada uno es un mundo y ofrece experiencias muy diferentes a los coruñeses que se acercan a clavar la sombrilla.

Algunos escogen su rincón de veraneo favorito por la calidad de la arena y su carácter resguardado, mientras que otros prefieren playas en los que la temperatura para el baño sea más agradable. Si lo que se busca es tranquilidad y la sensación de estar solo en el mundo por unas horas, sin embargo, hay que buscar un poco más a fondo en el litoral de A Coruña para encontrar algunas de las hermosas calas que se esconden entre sus recovecos.

Algunas de las playas más bonitas y menos masificadas se encuentran repartidas por los concellos de Sada y Oleiros, aunque también existe algún arenal pintoresco en la propia ciudad herculina. A la hora de visitarlos, hay que tener en cuenta que pueden faltar servicios por el carácter recóndito de los enclaves y que, a veces, los accesos pueden ser complicados.

Además, es importante vigilar las mareas que habrá ese día, ya es frecuente que el mar se 'trague' la arena y haga desaparecer la playa. Si se contemplan estos detalles y se acude en el momento adecuado, solo quedará una cosa por hacer: extender la toalla y desconectar acompañado del ruido de las olas.

Playa de Armenteiro (Sada), un oasis de arena negra

La playa de Armenteiro, en Sada / Concello de Sada/Antonio Martínez

La playa de Armenteiro es una diminuta cala de apenas 25 metros de largo y 10 de ancho que se oculta al norte de la playa de Arnela, junto al cementerio de Carnoedo. Allí, descendiendo por unas escaleras de piedra rodeadas de vegetación, se extiende ante los ojos una explanada de arena oscura y rocas, en la que casi no suele haber gente durante el verano.

Este arenal coruñés es, además, tranquilo, de aguas calmas y con poco viento. La arena es escasa, por lo que conviene visitarla en la bajamar para disfrutarla al máximo.

Según indica el Concello de Sada, el mejor modo de acceder es a través de la carretera AC-163 dirección Sada-Mera, tomando el camino vecinal hacia la derecha. Otra ruta es el sendero conocido como Costa Dulce, que parte del barrio de Fontán y conecta con la cala.

Playa de Canabal (Oleiros), desconectar bajo los acantilados

Los acantilados que protegen la playa de Canabal, en Sada / Turismo de Galicia

Si hay una playa para huir de nordés, esa es la de Canabal. Esta cala gallega escondida en el municipio de Oleiros está rodeada de formaciones rocosas que la convierten en un rincón totalmente protegido del viento, con un montículo que divide el arenal en dos partes.

Tiene 150 metros de largo, se puede practicar el nudismo y cuenta con una arena fina desde la que se observa la Torre de Hércules. Eso sí, no hay apenas zonas de sombra, por lo que es aconsejable llevar una sombrilla o una visera para protegerse de los rayos del sol, especialmente en las horas más calurosas.

Para llegar hasta este oasis veraniego, lo más aconsejable es dejar el coche en la Rúa Seixo Branco -la playa no cuenta con aparcamiento- y coger el sendero que desciende hacia el arenal hasta alcanzar una rampa de madera. Puede ser complicado encontrarlo -es fácil confundirlo con el camino que da a un club de tenis próximo-, pero merece la pena el esfuerzo por disfrutar de una playa tan salvaje y poco transitada.

Playa dos Moros, el refugio junto al paseo marítimo de A Coruña

La playa dos Moros, en la ciudad de A Coruña / Turismo de Galicia

Si uno busca una playa resguardada en A Coruña que poder visitar sin tirar del GPS, la cala dos Moros es una de las mejores opciones. Está junto al paseo marítimo, en el barrio de Adormideras, y tiene unas dimensiones de cerca de 30 metros de largo por 15 de ancho y un acceso sencillo por unas escaleras de piedra.

En ocasiones, este lugar es frecuentado por nudistas, debido a su naturaleza recogida. Su arena fina y dorada y su ubicación en la propia ciudad la convierten en una buena opción para soltar el estrés sin tener que renunciar a los servicios urbanos.

Playa de Arnela (Sada), tomar el sol rodeado por el bosque

La playa de Arnela, en Sada / Concello de Sada/Antonio Martínez

Muy cerca del de Armenteiro se encuentra este arenal abrazado por un bosque de eucaliptos. Es más grande que otros del listado -unos 175 metros de longitud-, pero se encuentra en una zona poco frecuentada que permite gozar de la misma paz sobre su arena y sus rocas.

Aunque está expuestas al viento, las aguas de esta playa coruñesa son tranquilas, lo que las hace propicia para practicar deportes como el submarinismo. Además de descubrir los misterios que se ocultan bajo la superficie del mar, en la cala de Arnela se puede tomar el sol con poca compañía, llegando por el mismo acceso que el indicado para Armenteiro.

Cala As Fontiñas (Sada), un paraíso solo para valientes

As Fontiñas, en Sada / Concello de Sada

Algunas de las calas coruñesas están tan escondidas que su acceso, a veces, requiere agallas. Es el caso de As Fontiñas, un rincón entre Punta Arnela y Punta Armenteiro que cuenta con un estrecho camino de descenso hasta la arena.

Conviene agarrarse a las cuerdas para bajar y tomarse el tiempo necesario para alcanzar la orilla sano y salvo. Una vez en la playa, el arenal compensa con creces el esfuerzo: arena fina y blanca y un paisaje desierto aunque, eso sí, carente de servicios.

A pesar de que la accesibilidad es complicada, si uno se siente valiente solo debe reunir fuerzas y gozar del espectáculo que le aguarda al final del sendero. Para localizarlo, basta con desviarse en el Campo das Mantas.

Playa de las Margaritas (Oleiros), vistas espectaculares desde la arena

La playa de las Margaritas, en Oleiros / Turismo de Galicia

La cala de las Margaritas de Oleiros es otra de las playas coruñesas que conviene visitar si se desea tomar el sol alejado de las miradas. Su fina arena blanca encajonada entre las rocas es uno de sus mayores atractivos, así como su geografía, que la protege del viento.

El lugar cuenta con unas magníficas vistas del mar, de las que se puede gozar en sus apenas 20 metros. Al ser un sitio recogido, suele ser aprovechado por los nudistas.

Cala San Mamede (Sada), relax sobre los guijarros

La cala de San Mamede, en Sada / Concello de Sada/Antonio Martínez

La cala San Mamede cuenta con tres peculiaridades. La primera es que su arena está hecha de guijarros, la segunda es que es poco conocida y la tercera es que, para acceder, hay que reunir algo de coraje.

Y es que el descenso se realiza por un camino de piedras, por el que hay que bajar agarrado a una cuerda. Desde ella, sin embargo, se disfruta de una bonita vista del bosque, el mar y el atardecer sobre el agua. Se puede llegar tomando el desvío en Campo da Cruz a 1200 metros por una pista forestal.