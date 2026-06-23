Casi un millón de euros para reparar el paseo del río Mero en Cambre

El Gobierno municipal de Cambre llevará este jueves a pleno el acuerdo de colaboración con Augas de Galicia para realizar una actuación integral de mejora del paseo fluvial del río Mero, lo que supondrá una inversión de 870.000 euros, que aportará el organismo autonómico por ser la zona titularidad de la Xunta.

Las obras para arreglar los desperfectos del entorno del río y desbrozar los alrededores han sido reiteradamente demandadas por la oposición en el Concello de Cambre. En el pasado pleno de mayo Unión por Cambre había presentado una moción para reclamar a Augas de Galicia que realizara trabajos de mantenimiento en el paseo fluvial. Esa propuesta fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos excepto el Partido Popular.

En su intervención, el concejal de UxC Dani Mallo había señalado que la senda del río estaba en "situación de abandono" y apelaba al Gobierno municipal para que negociara con Augas de Galicia y se hicieran las obras de mantenimiento que permitieran volver a abrir los puentes del paseo, algo que ya se había tratado en el pleno de marzo. Tanto el PSOE como el BNG y Alternativa también se habían sumado a las reivindicaciones por acondicionar el cauce.

En aquella sesión la alcaldesa Diana Piñeiro había señalado que el convenio entre Augas de Galicia y el Concello de Cambre estaba siendo tramitado por el departamento de Intervención. Este martes el Ejecutivo de Piñeiro ha anunciado que lo someterá a votación.

Obras de renovación de pasarelas

La propuesta para las obras incluye la renovación y acondicionamiento de pasarelas, elementos estructurales, drenajes, señalización y otros elementos de la senda para mejorar el estado general del recorrido.

Según el Concello, las actuaciones parten de un análisis técnico previo realizado por Augas de Galicia, en los que se clasificaron las distintas necesidades de conservación y mejora que se han acumulado los últimos años. Ambas instituciones habían firmado en octubre del año pasado el acuerdo para las obras en un paseo de casi 17 kilómetros de extensión.

La última vez que Augas de Galicia actuó en el entorno del río Mero fue para colocar los paneles informativos sobre el riesgo de desbordamiento del cauce, que también incluyen recomendaciones sobre cómo actuar ante una de estas situaciones.

Piñeiro destacó la inversión como "muy relevante" para mejorar "un espazo que forma parte da vida diaria de moitos veciños e veciñas de Cambre". "Estamos falando dunha actuación próximo ao millón de euros que permitirá renovar e poñer ao día unha infraestrutura moi utilizada pola cidadanía e que necesitaba unha intervención de alcance para garantir a súa conservación futura", dijo.

El convenio también busca resolver el problema de la titularidad administrativa, que pasó del Estado a la entidad autonómica dando lugar a una situación "singular". Según el Concello, Cambre pasará a tener una mayor capacidad de gestión sobre la insfraestructura, de modo que pueda realizar y planificar futuras obras.

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"Cremos que debemos aproveitar esta oportunidade para mellorar o paseo e garantir a súa conservación nos próximos anos", afirmó Piñeiro.