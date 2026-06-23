El Concello de Bergondo culmina la compra de la rectoral de Guísamo por 80.000 euros

El Concello de Bergondo culmina la compra de la casa rectoral de Guísamo y su iglesario casi una década después de iniciar el proceso. El Gobierno local ha alcanzado un acuerdo definitivo de compraventa con el Arzobispo de Santiago de Compostela por un importe de 80.000 euros. El inmueble cuenta con una parcela de 2.549 metros cuadrados, de los que 322 son superficie construida, y dispone de dos plantas de 161 metros cuadrados cada una.

La adquisición, formalizada ante notario por la alcaldesa Alejandra Pérez Máquez, permitirá transformar la rectoral, que se encuentra en estado deteriorado, en un centro social intergeneracional. La operación incluye un cláusula que estipula que el Concello de Bergondo deberá destinar el inmueble a la creación de este centro intergeneracional y, en caso de no ser posible, a cualquier otro servicio público municipal. El siguiente paso será afrontar la reforma integral del edificio para lo que se encargará una valoración técnica antes de inicar la redacción del proyecto.

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“El propósito es que el nuevo espacio ofrezca actividades que favorezcan la conciliación de las familias e integren tanto a personas mayores como a los pequeños”, explica el Concello. Aunque los usos definitivos se concretarán más adelante, la idea de partida es que en la infraestructura se desarrollen programas de tipo social y sirva además como homenaje al cura de Guísamo, José García Verdía.