Culleredo vivirá una noche de San Juan de récord con 327 hogueras

Culleredo verá arder hasta 327 hogueras en la noche de San Juan, un número récord, según comunica el Concello. El Ayuntamiento ha dado la luz verde a 70 peticiones más que el año pasado para realizar sardiñadas, barbacoas y pilas en el municipio.

La gran mayoría, 237, serán en las zonas rurales, mientras que 90 están autorizadas en los núcleos urbanos de la localidad.

Los vecinos tendrán permiso para encender las hogueras desde las 18.00 horas de este martes hasta las 3.30 horas de la madrugada del miércoles. Está expresamente prohibido prender las cacharelas a menos de 15 metros de las zonas verdes, parques infantiles, vehículos o viviendas, así como el uso de combustibles con acelerantes.

Los residentes que hagan sardiñadas o churrascadas no podrán ocupar calzadas ni impedir la circulación del tráfico, y además, tendrán que contar con aislamiento térmico y un extintor. Los responsables tendrán que dejar los espacios limpios y en las mismas condiciones que antes de las celebraciones

La Policía Local de Culleredo ha organizado un dispositivo especial para atender cualquier incidencia durante la noche.

Abegondo se supera

El Concello de Abegondo también ha hecho públicos los permisos para las tradicionales cacharelas de San Juan. En las 19 parroquias del municipio arderán hasta 361 hogueras, donde los vecinos ya cuentan con la madera preparada y los tradicionales ramos.

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El Ayuntamiento anima a disfrutar de la noche con tranquilidad y llama a extremar las precauciones de seguridad.