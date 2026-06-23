Más que en A Coruña: Casi mil hogueras se preparan en Oleiros para la noche de San Juan

El Concello de Oleiros ha tramitado para la noche de San Juan un total de 837 permisos de hogueras, tanto para las playas como para las fincas particulares. Esta cifra supera de largo la de otros ayuntamientos de su entorno, pero también a la mismísima ciudad de A Coruña, que cuenta con 517 solicitudes para la noite meiga.

En el cómputo de las solicitudes se incluyen las de los particulares que organizan en sus fincas su propia cacharela, pero también las de las personas que en la noche del 23 al 24 de junio tienen pensado acercarse hasta los arenales en los que el Concello permite la colocación de hogueras. Se trata de los de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz y Mera. En ellos, el Gobierno local ha dispuesto madera y sacos de piñas para que la gente pueda preparar sus fuegos sin necesidad de traer la madera de casa. Además, en el de Bastiagueiro ha dispuesto una falla que tiene a Trump y Netanyahu como protagonistas.

De hecho, el Concello ha prohibido acceder a los arenales con vidrio, madera con clavos y muebles. Con esta medida tratan de evitar cualquier riesgo añadido para la seguridad en una noche que todos esperan que transcurra sin mayores incidentes.

En la entrada de estas playas hay un cartel explicativo en el que se informa de que la entrega de leña comenzará a las 20.00 horas, que será también cuando se permita el acceso al arenal. El desalojo está previsto para las 04.00 horas, que será cuando se ponga en marcha el operativo de limpieza con medios mecánicos para dejar todo listo y que a las 12.00 horas del día 24 la gente pueda volver a hacer uso de estos espacios con normalidad.