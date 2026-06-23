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Pesar en Betanzos por la muerte de Manuel López Castro, fundador de la Coral Polifónica

"Fue un incansable impulsor de iniciativas que forman parte del patrimonio y de la identidad de Betanzos", destaca el Concello

Manuel López Castro junto al belén del Liceo de Betanzos.

Manuel López Castro junto al belén del Liceo de Betanzos. / MONCHO FUENTES

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Pesar en Betanzos por la muerte de Manuel López Castro, fundador y director de la Coral Polifónica. "Fue un incansable impulsor de iniciativas que forman parte del patrimonio y de la identidad de Betanzos, entre ellas, el belén de Navidad del Liceo, uno de los más representativos de Galicia, así como del Encontro Musical de Santa Cecilia", destaca el Concello en un comunicado difundido en redes sociales en el que traslada el más profundo pésame a familiares y allegados en nombre de toda la Corporación local.

El Ayuntamiento brigantino agradece el "compromiso, dedicación y amor por Betanzos" de este párroco, que "dejan una honda huella que permanecerá para siempre en la memoria de todos los betanceiros".

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El funeral, de cuerpo presente, tendrá lugar en su parroquia natal, Santa Columba de Cordeiro, en el municipio pontevedrés de Valga, mañana a las 18.00. El próximo martes, día 30 de este mes, a las 19.00 horas se celebrará una misa en su recuerdo en la iglesia de Santo Domingo de Betanzos.

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