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Los preparativos del San Juan se adelantan en Sada: las pilas de leña salpican ya As Delicias

El Concello dio orden a las 11.00 de desalojar a varios madrugadores que parcelaban la playa

Las piras listas para la noche de San Juan en la playa de Sada.

Las piras listas para la noche de San Juan en la playa de Sada. / LOC

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RAC

Sada

Hay muchas ganas de San Juan en Sada. Las pilas de leña salpican ya As Delicias al mediodía, doce horas antes de la noche mágica. De nada ha valido la resistencia del Concello, que a las 11.00 dio orden a la Policía Local de levantar las parcelas delimitadas en el arenal por los más madrugadores, a los que pidió "sentido común".

A pesar de estos intentos y de la orden de dejar libre de hogueras la playa hasta las siete de la tarde, las piras se han extendido ya por As Delicias.

Reparto gratuito de madera y sardiñada

El Concello, que repartirá de forma gratuita 10 toneladas de madera para facilitar la organización de las hogueras, hace un llamamiento a la prudencia en la realización de las fogatas, especialmente las que se realicen en fincas particulares en las parroquias. Por seguridad, queda prohibido el baño en todas las playas entre las diez de la noche y las nueve de la mañana del miércoles. El Ayuntamiento ha delimitado una zona libre en la playa, en el tramo más próximo a la desembocadura del río Maior, para que el día de San Juan los usuarios puedan disfrutar del arenal de modo compatible con las labores de limpieza.

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