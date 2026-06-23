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Las nuevas farolas de Arteixo medirán la temperatura, el ruido y la calidad del aire

El Concello acaba de adjudicar por 1,5 millones un plan de renovación integral que comprende un tramo de 6 kilómetros desde la rotonda de Sabón hasta la de Meicende

Vista de dos puntos de luz en un paso de peatones de Arteixo.

Vista de dos puntos de luz en un paso de peatones de Arteixo. / LOC

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Candela F. Roldán

Arteixo

El Concello de Arteixo acaba de adjudicar a la empresa coruñesa Montajes Eléctricos Vizcaíno S.L. un ambicioso proyecto para poner en marcha la renovación integral de un tramo de 6 kilómetros de alumbrado público. La actuación consistirá en el despliegue de una red inteligente de "última generación" valorada en 1,5 millones de euros. Los trabajos de modernización se acometerán en diversos tramos comprendidos entre la rotonda de Sabón, A Choupana, As Antorchas y la avenida de Pastoriza, en la glorieta de Meicende.

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución material de 8 meses, tiene como uno de sus principales objetivos rebajar cerca de un 67% el consumo energético actual. Este descenso supondrá un importante alivio económico para las arcas municipales, tal y como se detalla en el informe técnico del Concello.

El objetivo operativo es sustituir la instalación antigua —compuesta por unas 200 columnas con sus respectivos puntos de luz— por un sistema eficiente dotado con luminarias LED de alta potencia. Con este cambio se busca mejorar la visibilidad en las calles, incrementar la seguridad de conductores y peatones, y reducir la huella eléctrica local.

Telegestión y monitorización de la calidad del aire, ruido o temperatura

Una de las grandes novedades tecnológicas del plan es el carácter "inteligente" de la nueva red. Esto se traduce en que el Concello podrá controlar las infraestructuras a distancia mediante telegestión, lo que facilitará la detección inmediata de averías, la medición de consumos en tiempo real y la regulación individual o por grupos de cada luminaria. Además, las farolas incorporarán sensores ambientales para monitorizar de forma constante datos clave como la calidad del aire, los niveles de ruido, la temperatura y la humedad.

La intervención también incluirá la renovación de los cuadros eléctricos, la adaptación de las líneas a la normativa vigente y la optimización de la luz en los pasos de peatones para elevar la seguridad vial. El sistema permitirá programar la potencia lumínica por franjas horarias, reduciendo la intensidad de madrugada cuando desciende el tráfico.

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Además, cada paso de peatones reforzado dispondrá de columnas de 6 metros de altura equipadas con proyectores y destelladores que alertarán de manera visual a los conductores sobre la presencia de viandantes. Las zonas renovadas alcanzarán la máxima calificación energética (clase A), minimizando de forma "drástica" la contaminación lumínica en el municipio.

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