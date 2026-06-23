Trump y Netanyahu esperan ya en Bastiagueiro a ser proyectados en un misil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, cuentan ya las horas para salir disparados en el misil sobre el que cabalgan en la falla que desde este mediodía preside la playa de Bastiagueiro. Será a la medianoche cuando se prenda fuego a esta escultura de cartón piedra. La idea del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es "facer despegar a estes dous asasinos terroristas".

La falla, "moi simpática e moi ben feita", como la definió el regidor, servirá para denunciar "os crímenes que cometen estes dous elementos que co que están a facer están a destrozar as democracias no mundo", denuncia García Seoane. "Non se trata só de celebrar o San Xoán, senon tamén de concienciar aos nos xóvenes", apuntó.

"A idea é facela despegar. Ímoslle meter lume para que despegue, non para queimala", indicó el alcalde, que confía en que todo salga según los planes. "Se non sale, que revente, pero vai ser espectacular", apostilló.

Permisos de hogueras

Según informó el Concello, para esta noche hay solicitados 837 permisos de hogueras, tanto para las playas como para fincas particulares. En los arenales de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz y Mera el Gobierno local ha dispuesto madera y sacos de piñas para que la gente pueda preparar sus fuegos sin dejar residuos en la arena.

En la entrada de estas playas también hay un cartel explicativo en el que se informa de que la entrega de leña comenzará a las 20.00 horas, que será también cuando se permita el acceso al arenal. El desalojo está previsto para las 04.00 horas, que será cuando se ponga en marcha el operativo de limpieza con medios mecánicos para dejar todo listo y que a las 12.00 horas del día 24 la gente pueda volver a hacer uso de estos espacios con normalidad.

En este panel el Concello recuerda también que está prohibido acceder a las playas con vidrio, madera con clavos y muebles. Con esta medida tratan de evitar cualquier riesgo añadido para la seguridad en una noche que todos esperan que transcurra sin mayores incidentes.